‘Değerlendirme yaptık’

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs sorunu ile Güney Kıbrıs'ın Schengen Bölgesi'ne tam üyelik hedefi ele alınırken, taraflar Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs meselesindeki rolüne ilişkin mesajlar verdi.

Rum basınında yer alan haberlere göre Hristodulidis, görüşmenin Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmasının hemen ardından gerçekleştiğine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hristodulidis, Von der Leyen ile Kıbrıs sorununun son durumu ile Güney Kıbrıs'ın Schengen Bölgesi'ne tam katılım sürecini değerlendirdiklerini ifade etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler çerçevesinde ve Avrupa Birliği'nin norm ve ilkeleri temelinde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabaları desteklediklerini belirtti.

Von der Leyen, Raffaele Fitto'nun AB'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmasının Avrupa Komisyonu'nun çözüm sürecine verdiği önemin göstergesi olduğunu savunarak, ilerleme için uygun bir ortam oluştuğunu ve bu fırsatın değerlendirilmesi amacıyla birlikte çalışacaklarını ifade etti.

