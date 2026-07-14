Doğalgaz anlaşmasına tepki 

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye ile KKTC arasında geçen hafta imzalanan doğalgaz boru hattı anlaşmasının ardından Ankara'ya, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve egemenlik haklarına saygı göstermesi" çağrısında bulundu.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Kallas, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin toplantıda ele alındığını belirterek, Türkiye'nin tüm AB üyesi ülkelerin egemenliğine ve egemenlik haklarına saygı göstermesinin beklendiğini ifade etti.

Açıklama, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'un, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan doğalgaz boru hattı mutabakatını toplantının gündemine taşımasının ardından geldi. Kombos, söz konusu anlaşmayı "yasa dışı" olarak nitelendirerek, bunun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "revizyonist politikasının yeni bir göstergesi" olduğunu savunmuştu.



Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026, 09:50