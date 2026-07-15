‘İhtiyatlı olun’

İngiliz Independent gazetesinde yayımlanan ve Kıbrıs sorununa yönelik yeni bir çözüm modeli içerdiği öne sürülen haber, Rum basınında geniş yankı uyandırdı. Rum Yönetimi ise söz konusu iddialarla ilgili kamuoyuna "ihtiyatlı olunması" çağrısında bulunarak, haberlerin doğruluğunun teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Rum Yönetimi'nin açıklamasında, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in 1 Temmuz'da yaptığı ve basında yer alan benzer iddiaları yalanlayan açıklamasına atıfta bulunuldu.

Fileleftheros gazetesi, konuyu "Çözüm Senaryosuna Yönelik İhtiyatlı Olunması Tavsiyesi" başlığıyla manşete taşırken, Independent gazetesindeki haberi ayrıntılarıyla aktardı.

Gazetenin görüştüğü bir BM kaynağı ise söz konusu haberle ilgili herhangi bir resmi yorum yapılmadığını belirtti. Aynı kaynak, Independent'ta yer alan iddiaların birkaç hafta önce Rum basınında yayımlanan haberlerle aynı çerçevede olduğunu ifade etti.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis de Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK'e yaptığı açıklamada, Holguin'in daha önce bu yöndeki iddiaları açık şekilde reddettiğini anımsattı.

Basında yer alan bu tür haberler konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Letimbiotis, kamuoyunun söz konusu bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sorgulaması gerektiğini dile getirdi.

Haravgi gazetesi haberi "Independent Kıbrıs Sorununun Çözümüne İlişkin Yeni Fikirler Yayımladı" başlığıyla verirken, Rum Yönetimi'nin İngiltere'deki Yüksek Komiser Vekili Spiros Miltiadis, Birleşmiş Milletler'in konuya ilişkin herhangi bir resmi belgesi bulunmadığını ve dolaşımda olan bilgilerin varsayımsal nitelik taşıdığını söyledi.

Politis gazetesi ise Independent'ta yer alan değerlendirmelerin, kendi gazetesinin iki hafta önce yayımladığı fikirler dizisini özetlediğini öne sürdü.

Alithia gazetesi de Avrupa Komisyonu'nun Raffaele Fitto'yu "Kıbrıs Özel Temsilcisi" olarak atamasına ilişkin gelişmeyle Independent gazetesindeki çözüm modeli haberini birlikte ele alarak, "Kıbrıs Sorununa İlişkin Yeni Sahne Kuruluyor" başlığıyla okuyucularına aktardı.

