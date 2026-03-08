Korku verdi

Lefkoşa’da bir marketin deposunda N.G.G.’ye (K-24) cinsel saldırıda bulunan, direnişle karşılaşınca genç kadının yumruklayarak darp eden 19 yaşındaki S.B. şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı, “zorla alıkoyma, cinsel taciz ve ciddi darp” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı. Zanlının “seks, seks” dedikken sonra genç kadını kollarından tutup zorla rafların arasına götürdüğü, göğüslerini sıktığı, akabinde yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiği açıklandı.

Polis olguları aktardı

Polis memuru, zanlının 5 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa’da bir üniversite kampüsü içerisinde bulunan bir marketin deposu içerisinde N.G.G.’ye hitaben “seks, seks” demek suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının akabinde her iki eliyle genç kadını kollarından tutup rafların arasına götürerek, zorla alıkoyduğunu belirtti.

Polis, zanlının N.G.G.’nin göğüslerini sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu, genç kadının kendisini korumak amacıyla ellerini yüzüne götürdüğü sırada ise yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini aktardı.

Polis, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının 6 Mart 2026 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini de belirtti.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını kaydeden polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.

