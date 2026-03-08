İki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da bir üniversite kampüsü içerisinde park halindeki aracı şüpheli bulan polis, yaptığı aramada kokain ve hintkeneviri ele geçirirken, İ.C. (E-25 ) ile A.İ.M. (E-23) tutuklandı.

Zanlılar “uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk süresi alınırken, polis olguları aktardı.

Polis memuru, 6 Mart 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da bir üniversite kampüsü içerisinde park halinde bulunan bir araçtan şüphelenilmesi üzerine arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde aracın sürücüsü olan zanlı İ.C.’nin üzerinde yaklaşık bir buçuk gram ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık 500 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, araçta yolcu olarak bulunan zanlı A.İ.M.’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Soruşturmanın henüz yeni aşamada olduğunu kaydeden polis, olayla ilgili alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu, ayrıca emare olarak alınan maddelerin analize gönderileceğini ifade ederek zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.