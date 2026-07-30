Uygulama değişti

Güney Kıbrıs’ta temmuz ayından itibaren düzenlenen biyometrik kimlik kartlarında, kart hamilinin anne ve baba isimlerine yer verilmemeye başlandı.

Politis gazetesi, "Yeni Kimliklerde Ebeveyn İsimleri Yok… Modernizasyon Adımı" başlıklı haberinde, yeni kimlik kartı alan kişilerin kartlarda anne ve baba bilgilerine ilişkin hanelerin bulunmadığını fark ettiğini, uygulamanın ise kamuoyuna önceden duyurulmadan yürürlüğe konulduğunu yazdı.

Gazetenin, bir vatandaşın şikâyeti üzerine Rum İçişleri Bakanlığı yetkilisiyle yaptığı görüşmede, uygulamanın temmuz ayında yürürlüğe girdiği ve bunun için biyometrik kimlik kartlarını basan şirketle yapılan sözleşmede değişikliğe gidildiği belirtildi.

Bakanlık yetkilisi, düzenlemenin AB vatandaşlarına yönelik ortak kimlik güvenliği standartlarını belirleyen 1208/2025 sayılı Avrupa Tüzüğü ile Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) yönergelerine dayandırıldığını ifade etti.

Yetkili ayrıca, Rum Nüfus Kayıt Yasası'nın kimlik kartlarının şekli, türü ve içeriğini düzenleyen 63. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, uygulamanın Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü kararıyla yürürlüğe konulduğunu, bu nedenle yerel yasada değişiklik yapılmasına veya kamuoyuna ayrıca duyuru yapılmasına gerek görülmediğini kaydetti.

Aynı kaynak, Avrupa Birliği'nin söz konusu tüzüğün uygulanmasını üye devletler için zorunlu tutmadığını, kararı ülkelerin tercihine bıraktığını belirtti. "Rum İçişleri Bakanlığı'nın ise kimlik kartlarının yalnızca kart hamilinin kimliğini doğrulama amacı taşıdığı, anne ve baba bilgilerinin zaten doğum belgesinde yer aldığı" görüşünü benimsediği ifade edildi.

Habere göre, değişikliğin gerekçeleri arasında kişisel hayatın ve kişisel verilerin korunması da gösterildi. Bakanlık yetkilisi, önceki kimlik kartlarında "babası bilinmeyen çocukların" kartlarında bu hanede çizgi işareti bulunmasının, kişilerin özel hayatına ilişkin bilgilerin açığa çıkmasına neden olduğunu belirtti. Anne ve baba bilgilerinin kimlik kartlarından çıkarılması önerisinin ise Çocuk Haklarını Koruma Komiseri tarafından İçişleri Bakanlığı'na sunulduğu kaydedildi.

