Roma’da Kıbrıs dansı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Roma ziyareti sırasında bir buçuk saat görüştüğü Başbakan Giorgia Meloni ile stratejik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi; Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, ABD, İngiltere, İsrail, Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile stratejik ortaklık anlaşması olan Güney Kıbrıs’ın, Hindistan ile de benzer bir anlaşmaya varmada son aşamaya gelindiğini yazdı.

İkilinin, görüşme sonrasında yaptıkları açıklamalardan, üç önemli nokta ortaya çıktığına işaret eden gazeteye göre, Meloni’nin, Nisan ayında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde Hristodulidis ile stratejik ortaklık anlaşmasını kesinleştirmek için ikili görüşme yapmak istediğini belirtti.

Stratejik iş birliği eylem planının enerji, savunma ve güvenlik, elektrik bağlantısı ile ilgili olacağı belirtilirken, diplomatik kaynaklar stratejik iş birliği formatının ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğini, İtalya örneğinde bu düzeyin eylem planı şemsiyesi altında olacağı kaydedildi.

Görüşmeden ortaya çıkan diğer bir önemli konunun da Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa’yı birbirine bağlayacak IMEC koridoruyla ilgili olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs ile İtalya’nın IMEC’in önemini kavrayan ülkeler olduğuna işaret eden Rum hükümet kaynakları, önümüzdeki dönemde Hindistan Başbakanı Mondi’nin Roma’yı, Hristodulidis’in ise Hindistan’ı ziyaret edeceği bilgisini verdi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, İtalya’nın Güney Kıbrıs’tan, Rum dönem başkanlığı sırasında gerçekleştirilecek gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısına Orta Doğu ülkeleri haricinde güney komşu ülkeleri de davet etmesini istediğini yazdı. Bu nedenle Güney Kıbrıs’ta yapılacak gayri resmi toplantıya Libya, Cezayir ve Tunus’un da hazır bulunma ihtimali olduğuna işaret edildi.

Habere göre, ortaya çıkan bir diğer konu ise İtalya’nın Baf’taki Andreas Papandreu hava üssünde kurulacak bölgesel yangın söndürme merkezine İtalya’nın da katılma niyetinde olması. Ursula Fon der Leyen’in Güney Kıbrıs’ta olacağı Nisan ayında açılışı yapılması planlanan bölgesel yangın söndürme merkezinde İtalya’nın da yer alması davetine Meloni’nin, olumlu yaklaştığı belirtildi.