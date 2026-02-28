‘Tepkiler olumlu’

‘Maraş Göçmenler Hareketi’ adına Brüksel’e giden heyetin önemli temaslar yaptığı ve Türkiye aleyhindeki tepkilerin artmakta olduğu açıklandı.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos İoannu başkanlığındaki belediye heyetinin kapalı bölge Maraş ve genel olarak da Kıbrıs sorunuyla ilgili iki günlük Brüksel ziyaretinin tamamladığını ve ziyaretin AP üyeleri ve AB yetkilileriyle bir dizi temaslarda bulunulmasını kapsadığını yazdı.

Heyetin, ziyaretin ilk gününde Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile bir araya gelerek kentin anahtarının takdim edildiğini yazan gazete, heyetin Metsola yanı sıra Uyum ve Roformlardan sorumlu komiser Raffaele Fitto’nun ofisinden üyeler ile Balıkçılık ve Okyanuslardan sorumlu Komiser Kostas Kadis’le de bir araya geldiğini belirtti.

Heyetin, Brüksel’de bir dizi başka temasta bulunduğunu da kaydeden gazete, sözde Maraş Belediye Başkanı İoannu’nun Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nun Maraş konusundaki tutumunu "olumlu" olarak nitelendirdiğini kaydetti.

Avrupa Parlamentosu’nun konuyla ilgili tezinin "olumlu" olduğunu ifade eden İoannu, oylamalarla alakalı meselelerde ve Türkiye’nin bölgedeki eylemleriyle ilgili konularda "her daim olumlu bir karşılık" gördüklerini savundu.

