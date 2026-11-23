Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’daki Lokmacı ve Metehan Sınır Kapılarında hafta sonu hareketliliği yaşandı. Lokmacı’dan Kuzey Kıbrıs’a geçen ziyaretçiler Arasta Çarşısı’nı doldururken, kafe, restoran ve mağazalara ilgi gösterdi. Çarşıdaki yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü.

Metehan üzerinden kuzeye geçenler de hafta sonunu Lefkoşa’da değerlendirdi. Esnaf, Lokmacı üzerinden Kuzey Kıbrıs’a geçen ziyaretçilerin çarşıya canlılık kattığını belirterek, yaşanan yoğunluğun işlerine olumlu yansıdığını ifade etti.

Hafta sonu yoğun geçti

Lokmacı ve Metehan Sınır Kapılarından Kuzey Kıbrıs’a gelenler Lefkoşa’da yoğun bir hafta sonu yaşanmasını sağladı.

Özellikle yaya geçişlerinin gerçekleştirildiği Lokmacı Sınır Kapısı’ndaki hareketlilik, Surlariçi ve Arasta Çarşısı’na yansıdı.

Kuzey Kıbrıs’a geçen ziyaretçiler, tarihi çarşıda dolaşarak bölgedeki işletmelere ilgi gösterdi. Bazıları arkadaşlarıyla kafe ve restoranlarda vakit geçirip yemek yerken, bazıları ise mağazaları gezerek alışveriş yaptı.

Hafta sonu boyunca Arasta Çarşısı’nda yaşanan ziyaretçi hareketliliği, bölge esnafının da yüzünü güldürdü.

Esnaf, Lokmacı üzerinden Kuzey Kıbrıs’a geçen ziyaretçilerin çarşıya canlılık kattığını belirterek yaşanan yoğunluğun işlerine olumlu yansıdığını ifade etti. Özellikle kafe, restoran ve mağazaların bulunduğu bölgelerdeki hareketlilik dikkat çekti.

Öte yandan araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı da hafta sonu yoğun kullanılan geçiş noktalarından biri oldu. Metehan üzerinden Kuzey Kıbrıs’a geçenler, Lefkoşa’da alışveriş yaparak, restoran ve kafelerde vakit geçirerek hafta sonunu değerlendirdi.