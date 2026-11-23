Gemikonağı’nda kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma şiddete dönüştü. Kız arkadaşını darp ederek iPhone 16 marka cep telefonunu pencereden dışarı atan zanlı F.B. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlının üç gün poliste tutuklu kalmasına karar verildi. Polis, olayın 21 Kasım 2026 tarihinde saat 04.00 sıralarında Gemikonağı’nda zanlıyla ait ikametgâhta meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlı F.B.’nin kıskançlık nedeniyle kız arkadaşı E.D. ile tartıştığını, bu esnada E.D.’nin yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine elleriyle vurarak ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının daha sonra E.D.’ye ait iPhone 16 marka cep telefonunu pencereden dışarıya atarak kırdığını ve kasti hasara uğrattığını ifade etti.

Zanlının tutuklandığını belirten polis, kırılan cep telefonuyla ilgili hasar tespitinin henüz yapılmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Soruşturma kapsamında alınması gereken ifadeler ve yapılması gereken işlemler bulunduğunu belirten polis, zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.