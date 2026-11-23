Hasan RAWVA
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda salatalık ve domates kilosu 150, bamya ise 300 liradan satılırken, acı biber ve guava 250 liradan alıcı bekledi
Cennet hurması, kapya biber, çeri domates ve armudun kilosu 200 lira olarak belirlendi.
Salatalık ve domatesin yanı sıra nar, ayva, kabak, kivi, börülce ve incir gibi ürünlerin kilosu 150 liradan satılırken, elma 130, muz ve limon ise 100 liradan tezgâhlarda yer aldı.
Daha uygun fiyatlı ürünler arasında patates 90 TL, mandalina ve pancar 80 TL, portakal, patlıcan ve soğan ise 70 TL ile öne çıktı. Havuç ise 80 TL’den satışa sunuldu.
Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:
Kestane: 500 TL
Bamya: 300 TL
Mantar: 270 TL
Kaki hurması: 250 TL
Acı biber: 250 TL
Guava: 250 TL
Cennet hurması: 200 TL
Kapya biber: 200 TL
Ayvalı fasulye: 200 TL
Çeri domates: 200 TL
Armut: 200 TL
Taze fasulye: 200 TL
Dolmalık biber: 170 TL
Verigo: 150 TL
Üzüm: 150 TL
Erik: 150 TL
Domates: 150 TL
Salatalık: 150 TL
Nar: 150 TL
Ayva: 150 TL
Kabak: 150 TL
Kivi: 150 TL
Börülce: 150 TL
İncir: 150 TL
Ayşe kadın fasulye: 150 TL
Elma: 130 TL
Muz: 100 TL
Limon: 100 TL
Çiçek lahanası: 100 TL
Mango (adet): 100 TL
Ananas (adet): 100 TL
Avokado (adet): 100 TL
Patates: 90 TL
Mandalina: 80 TL
Pancar: 80 TL
Havuç: 80 TL
Portakal: 70 TL
Patlıcan: 70 TL
Soğan: 70 TL