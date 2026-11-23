Hasan RAWVA

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda salatalık ve domates kilosu 150, bamya ise 300 liradan satılırken, acı biber ve guava 250 liradan alıcı bekledi

Cennet hurması, kapya biber, çeri domates ve armudun kilosu 200 lira olarak belirlendi.

Salatalık ve domatesin yanı sıra nar, ayva, kabak, kivi, börülce ve incir gibi ürünlerin kilosu 150 liradan satılırken, elma 130, muz ve limon ise 100 liradan tezgâhlarda yer aldı.

Daha uygun fiyatlı ürünler arasında patates 90 TL, mandalina ve pancar 80 TL, portakal, patlıcan ve soğan ise 70 TL ile öne çıktı. Havuç ise 80 TL’den satışa sunuldu.

Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:

Kestane: 500 TL

Bamya: 300 TL

Mantar: 270 TL

Kaki hurması: 250 TL

Acı biber: 250 TL

Guava: 250 TL

Cennet hurması: 200 TL

Kapya biber: 200 TL

Ayvalı fasulye: 200 TL

Çeri domates: 200 TL

Armut: 200 TL

Taze fasulye: 200 TL

Dolmalık biber: 170 TL

Verigo: 150 TL

Üzüm: 150 TL

Erik: 150 TL

Domates: 150 TL

Salatalık: 150 TL

Nar: 150 TL

Ayva: 150 TL

Kabak: 150 TL

Kivi: 150 TL

Börülce: 150 TL

İncir: 150 TL

Ayşe kadın fasulye: 150 TL

Elma: 130 TL

Muz: 100 TL

Limon: 100 TL

Çiçek lahanası: 100 TL

Mango (adet): 100 TL

Ananas (adet): 100 TL

Avokado (adet): 100 TL

Patates: 90 TL

Mandalina: 80 TL

Pancar: 80 TL

Havuç: 80 TL

Portakal: 70 TL

Patlıcan: 70 TL

Soğan: 70 TL