Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında iki yeni geçiş noktasının açılacağının duyurulması, Güney Kıbrıs’taki dört köyde farklı beklenti ve tartışmaları beraberinde getirdi.

Kiracıköy ve Aşağı Pirgo, istedikleri geçiş noktalarının proje kapsamında yer almamasından duydukları rahatsızlığı dile getirirken, Gambo ve Limbia’da ise yeni geçişler için gerekli altyapı çalışmaları gündeme geldi.

Haravgi gazetesi, “Çakistra’da Memnuniyet, Limbia’dan Ön Şartlar, Gaziköy ve Erenköy Konusunda Sözler” başlıklı haberinde dört köyün yerel yöneticilerinin açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Kiracıköy Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas, açıklanan yeni geçiş noktaları arasında Gaziler (Piroi) geçidinin bulunmamasının bölgede hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Kareklas, Kiracıköy halkının Gaziler geçidinin açılacağı yönündeki beklentisinin karşılanmadığını ifade etti. Birleşmiş Milletler tarafından sonraki görüşmelere atıfta bulunulmasının umutlarını korumalarını sağladığını kaydeden Kareklas, Belediye Meclisi'nin konuyla ilgili izahat almak amacıyla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'ten randevu talep etme kararı aldığını da açıkladı.

Aşağı Pirgo, Erenköy geçidinin açılmasını istiyor

Dillirga-Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile iletişime geçerek Kıbrıs Türk tarafına alternatif bir öneri sunduğunu, ancak Erenköy (Kokkina) geçidinin görüşme gündeminde kalacağı yönünde teyit aldığını belirtti.

Erenköy geçidinin açılmasının bölge halkı için önemli bir kolaylık sağlayacağını ifade eden Kleanthus, Yedidalga geçidinin mevcut ihtiyaçların tamamını karşılamadığını söyledi.

Kleanthus, “Kokkina’nın açılması bizim için ümit penceresidir. Pirgo sakinlerine Kokkina’nın sağlayabileceği kolaylığı Gambo sağlayamaz” ifadelerini kullandı.

Gambo’da 6 milyon Euro’luk yol ihtiyacı

Gambo Çakistra Muhtarı Yoannis Papadopulos ise yeni geçiş noktasıyla ilgili hazırlıkların ele alındığını açıkladı. Rum yetkililerle çarşamba günü gerçekleştirdikleri toplantıda pratik hazırlıklar, yapılması gereken çalışmalar ve koordinasyon konularının görüşüldüğünü belirten Papadopulos, aralık ayında yeniden bir araya gelerek gelişmeleri değerlendireceklerini söyledi.

Mevcut yolun dar ve keskin virajlara sahip olduğunu, geçiş noktasının açılabilmesi için yaklaşık 7-8 kilometrelik yeni yol yapılması gerektiğini kaydeden Papadopulos, projenin maliyetinin 6 milyon

Euro'ya ulaşabileceğini ifade etti.

Açıklamanın köyde memnuniyetle karşılandığını belirten Papadopulos, Lefke ve çevre köylerde yaşayan Kıbrıslı Türklerle ilişkilerinin olumlu olduğunu da vurguladı. Geçmişteki dostlukların yeniden canlandırılması ve mezar ziyaretleri için karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Papadopulos, yeni geçiş noktasının insanlar arasındaki bağları da güçlendireceğini söyledi.

Limbia’dan çevre yolu şartı

Güney Lefkoşa-İdaliu Belediyesi Limbia Belediye Başkan Yardımcısı da yeni geçiş noktalarına ilişkin yapılan toplantının ayrıntılarını paylaştı.

Yaklaşık 57 temsilcinin katıldığı toplantıda polis, Rum Milli Muhafız Ordusu, Kaymakamlık, Bayındırlık ve Orman Dairelerinin de aralarında bulunduğu kurumlarla ilk değerlendirmelerin ve planlamaların yapıldığını aktardı.

Limbia’da geçiş noktasının açılabilmesi için trafiğin yerleşim alanının dar sokaklarından ve okul önünden geçmesini engelleyecek bir çevre yolunun yapılması gerektiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı, bu konuda net bir tavır ortaya koydu.

“Çevre yolu açılmazsa barikatın açılmasını kabul etmeyeceğiz” diyen yetkili, taleplerinin olumlu karşılandığını ancak henüz kesin bir taahhüt veya takvim verilmediğini kaydetti.

Yeni geçiş noktalarına ilişkin açıklamanın ardından dört köyde farklı beklentiler ve altyapı tartışmaları gündeme gelirken, projelerin hayata geçirilmesi için yapılacak çalışmalar ve taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.