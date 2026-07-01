147 bin lira uçtu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Vadili’de, müşterilere ait kredi kartı bilgilerini kullanarak sigorta şirketinden toplam 147 bin 600 TL tahsil ettiği gerekçesiyle Mart ayından bu yana aranan B.Ş. isimli sigortacı, önceki gün ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek yakalandı. Zanlı, dün tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Kamalı, zanlının 9-17 Şubat 2026 tarihleri arasında Vadili’de faaliyet gösteren bir sigorta acentesinde çalıştığı dönemde, müşterilere ait kredi kartı bilgilerini rızaları dışında kullanmak suretiyle sigorta şirketinden toplam 147 bin 600 TL tahsil ettiğini belirtti.

Polis memuru Kamalı, olayın ortaya çıkmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında bir diğer zanlının Mart ayı içerisinde mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandığını, ancak mevcut zanlı B.Ş.’nin söz konusu tarihte yurt dışına çıktığının tespit edildiğini ifade etti.

Kamalı, zanlının 29 Haziran 2026 tarihinde ülkeye giriş yaptığı esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını, konuya ilişkin soruşturmanın halen sürdüğünü ve zanlının suçlamalarla ilgili herhangi bir ifade vermediğini mahkemeye aktardı.

Polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken belgeler bulunduğunu belirterek, zanlının soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme; zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.