Büyük ihmal

Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde önceki gün meydana gelen trafik kazasında paket servis motosikleti ile çarpışan salon aracı 14 yaşındaki erkek çocuğun kullandığı öğrenildi. Kaza sonucu yaralanan çocuk ile paket servisi elemanı hastaneye kaldırılırken, polisin kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı, bildirildi. Kazada aracın nasıl ve hangi koşullarda 14 yaşındaki çocuk tarafından kullanıldığı da soruşturma kapsamında inceleniyor.

Kaza nasıl oldu

Edinilen bilgilere göre; GU 88 plakalı araç sanayi bölgesinde seyir halindeyken, VV 121 plakalı paket servis motosikletiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, araç kontrolden çıkarak takla attı ve tavanı üzerinde durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı sürücüler, ambulanslarla Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Polisin kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattığı bildirildi.