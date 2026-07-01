Bu uygulama sona ermeli

Ömer KADİROĞLU

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün sabaha kadar süren 14 saatlik toplantının ardından yaz tatiline girdi. Meclis'in bir sonraki birleşiminin 1 Ekim’de yani 3 ay sonra yapılacağı açıklanırken, vatandaşlar uzun süreli tatili eleştirdi. Vatandaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz’da tatile çıkma uygulamasından vazgeçtiğini anımsatarak “bizde de aynısı yapılabilir” dedi.

Vatandaşlar, ülkenin en önemli sorunlarından birinin hayat pahalılığı olduğunu belirtirken “markete gidemez, çocuklarımıza meyve alamaz duruma geldik. Buna acilen çözüm bulmaları gerekiyor” dedi. Asgari ücrete artış gelmeden fiyatların yine alevlendiğine dikkat çeken vatandaşlar, ülkenin denetimsiz bırakılmasından yakındı.

Ne dediler…?

Kemaleddin Öztürk

“Meclis’in üç ay tatile girmesi haramdır. Sadece üç ay tatil değil Meclis’tekilere her şey haramdır çünkü hiçbiri halk için çalışmıyor ve tatili hak etmiyorlar. Memlekette her yerde sorun varken tatile çıkarak insanların haklarını yiyorlar. Hastanede, eğitimde her yerde bir sorun var o nedenle bunlara tatil haramdır.”

Muzaffer Özel

“Meclis’in tatil yapması hakkıdır ancak 3 ay süreyle tatilde olmaları çok fazladır. Keşke daha kısa süreyle tatile çıksalar da diğer günler Meclis’te olsalardı. Meclis’in performansı idare eder ancak biraz daha kuvvetli olmaları ve birlik içerisinde hareket ederek ülke için çalışmaları gerektiğini düşünüyorum.”

Emine Ömürdenal

“Meclis’in üç ay tatile çıkması çok uzun bir süredir. Üç ay tatili hak edecek bir şey zaten yapmadılar. Hayat pahalılığı ile ilgili çalışmalarını beklerdik. Hayat pahalığın durduracak hiçbir çalışma göremedik o nedenle üç ay tatillerini daha kısa tutmaları ve çalışmalarını istiyoruz.”

Halil Alagöz

“Çok güzel çok çalıştılar çok yoruldular o nedenle tatili hak etti beyefendiler!. Meclis’in halka bir hizmeti maalesef yoktur. Meclis’ten beklentimiz hayır kalmayan eğitim, sağlık ve daha birçok alanda çalışmalar yapmalarıdır.”

Yusuf Dibi

“Meclis’in 3 ay tatile girmesi doğru değildir. Ortalığın hali perişan ve Meclis üç ay tatile çıkacak. Üç ay tatil yapanlar halkı düşünmüyor. Meclis’ten beklentimiz kalmadı çünkü bu güne kadar hiçbir şey yapmadılar bundan sonra da ümidimiz kalmadı.”

Hüseyin Polat Yazıcı

“Meclis’in üç ay süreyle tatile çıkması kabul edilir değildir. Bu durumda boş yere üç ay para alacaklar demektir. Görevde oldukları sürece bir dikili ağaçları olmuyor. Bence bu üç ay süreyle tatili hak edecek bir şey yapmadılar. Cumhuriyetçi Türk Partisi genel başkanına bu hükümetin yaptığı yanlışlıkları ortaya çıkarmasından dolayı teşekkür ederiz. Eğitimde, sağlıkta her yerde sorunlar yumağı var çözülmemişken Meclis’in tatile çıkması doğru değildir.”

Hikmet Karadağ

“Meclis’in 3 ay tatile çıkması kabul edilir değildir. Ben Meclis’in son dönemlerdeki durumundan hiç memnun değilim. Hiçbir çalışma yok. Memleket yabancılarla doldu ancak bunun önüne geçmek için çalışmıyorlar. Diğer yandan hayat pahalılığı aldı başını gidiyorken hiçbir çalışma yapmayıp tatile üç ay süreyle gidilmesi hoş bir durum değildir.”