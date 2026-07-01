Yeniden uyardı

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, seçimlerin birleştirilmesi tartışmalarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. "Kararı Cumhuriyet Meclis’i verecek" diyen Özerdağ, iki seçimin aynı gün yapılmasının sandık sayısından oy sayımına, personel ihtiyacından maliyete kadar birçok alanda ciddi yük oluşturacağını söyledi. Yargı reformuna da değinen Özerdağ, "Dijitalleşme, hızlanma ve yargıç sayısının artırılması artık kaçınılmazdır" dedi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, BRT'ye açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlerin Aralık 2022'de yapıldığını hatırlatan Özerdağ, Anayasa gereği yerel seçimlerin dört yılda bir, milletvekilliği seçimlerinin ise beş yılda bir yapılması gerektiğini belirterek, "Yerel seçimlerin normal tarihi Aralık 2026, milletvekilliği seçimlerinin ise Ocak 2027'dir" dedi.

Son dönemde iki seçimin birlikte yapılmasının gündeme geldiğini belirten Özerdağ, bu konuda karar merciinin Yüksek Seçim Kurulu değil Cumhuriyet Meclisi olduğunu vurguladı.

Özerdağ, "Biz Yüksek Seçim Kurulu olarak sadece Anayasa'nın öngördüğü seçim takvimini ortaya koyuyoruz. İki seçimin birlikte yapılmasının önünde yasal bir engel yoktur ancak bunun hangi tarihte yapılacağına karar verecek olan Cumhuriyet Meclisi'dir" ifadelerini kullandı.

Oy kullanma süresi uzar

İki seçimin aynı gün yapılmasının önemli organizasyon sorunlarını da beraberinde getireceğini belirten Özerdağ, seçmenin oy kullanma süresinin uzayacağını söyledi.

Özerdağ, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde 777 sandık alanımız vardı. Ancak iki seçim birlikte yapılırsa sandık sayısını artırma ihtiyacı doğabilir. Çünkü seçmen hem milletvekilliği hem de yerel seçim için oy kullanacak. Oy pusulaları artacak, tercih yapma süresi uzayacak ve sandık başlarında uzun kuyruklar oluşabilecektir" açıklamasını yaptı.

Seçim görevlilerinin yükünün de ciddi şekilde artacağını ifade eden Özerdağ, şunları söyledi:

"Sandık kurulları önce milletvekilliği seçimlerinin oylarını sayacak, ardından yerel seçimlerin oylarını ayrı ayrı tasnif edecek ve her iki seçim için çok sayıda tutanak ile form dolduracak. Bu ciddi zaman gerektiren bir süreçtir."

Tek seçim maliyetine yapılması mümkün değildir

İki seçimin birlikte yapılmasının maliyetleri tamamen ortadan kaldırmayacağını belirten Özerdağ, ekonomik açıdan bazı avantajlar olsa da giderlerin önemli ölçüde artacağını söyledi.

Bertan Özerdağ, "İki seçimin birlikte yapılması tek seçim maliyetine gerçekleşmez. Oy pusulaları artacak, sandık sayısı artacak, görevliler artacak. Elbette bazı tasarruflar olabilir ancak maliyet tek seçim düzeyinde olmaz" diye konuştu.

Özerdağ, seçimlerde görev alacak personel konusunda da sıkıntı yaşandığını dile getirdi:

"Bugün bile sandık başkanı ve üyesi bulmakta zorlanıyoruz. İki seçimin aynı gün yapılması halinde çalışma süresi çok uzayacak. Sabah erken başlayan görev belki de ertesi güne kadar devam edecek. Bu da görev alacak kişileri bulmayı daha da güçleştirebilir."

Seçmen sayısı artıyor

Seçmen sayısının sürekli güncellendiğini ifade eden Özerdağ, son seçimlere göre kayıtlı seçmen sayısında artış olduğunu söyledi:

"Şu anda seçmen sayısının geçen seçimin üzerinde olduğunu biliyoruz. Ancak çalışmalar tamamlandıktan sonra kesin rakamı kamuoyuyla paylaşacağız."

Yargıda reform artık ertelenemez

Programın ikinci bölümünde yargı reformuna da değinen Özerdağ, en büyük hedeflerinin daha hızlı, daha şeffaf ve dijital bir yargı sistemi oluşturmak olduğunu söyledi.

Özerdağ, "Dijitalleşme, yargının hızlanması ve şeffaflığın artırılması en önemli hedeflerimizdir. Adalet ne kadar hızlı tecelli ederse halkın yargıya olan güveni de o kadar güçlenir. Geciken adalet ise güven duygusunu zedeler" dedi.

59 yargıç yetersiz

Programda yargı reformuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, mevcut yargıç sayısının ülkenin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi.

Yargının hızlandırılması, dijitalleşmesi ve şeffaflığın artırılmasının reformun temel hedefleri arasında yer aldığını belirten Özerdağ, yargıç sayısının artırılmasının da öncelikli ihtiyaçlardan biri olduğunu ifade etti.

Özerdağ, "Şu anda 59 yargıcımız var. Bu sayı gerçekten ülke nüfusuna göre yetersizdir. Karşılaştırma yapmak gerekirse güneyde görev yapan yargıç sayısı yaklaşık 140-150 seviyesindedir” dedi.