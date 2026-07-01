Sonsuzluğa uğurlandı

Araştırmacı gazeteci, yazar ve barış aktivisti Sevgül Uludağ son yolculuğuna uğurlandı.

Uludağ için ilk tören, uzun yıllar yazılarını kaleme aldığı Yenidüzen gazetesinde düzenlendi. Yenidüzen’de alkışlarla karşılanan Uludağ'ın naaşı törenin ardından alkışlarla uğurlandı.

Törene, Uludağ’ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelau, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, adanın iki tarafından milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, gazeteciler ve kayıp yakınları katıldı.

Uludağ’ın eşi Zeki Erkut, Uludağ’ın kendisi için yalnızca bir eş değil, mücadele arkadaşı ve can yoldaşı olduğunu söyledi. Erkut, 43 yıllık birlikteliklerinin ardından büyük bir boşluk hissettiğini dile getirerek, Uludağ’ın yürüdüğü yolun sevgi, eşitlik, barış mücadelesi ve çiçeklerle dolu olduğunu vurguladı.

Uludağ’ın oğlu Burak Erkut da annesinin gazetecilikten kadın hareketine, kayıplar konusundaki çalışmalarından farklı alanlardaki yazılarına kadar çok yönlü bir mücadele yürüttüğünü belirtti. Erkut, annesinin kendisiyle ve genç muhabirlerle her zaman eşit bir diyalog kurduğunu, onlardan öğrenmeye her zaman açık olduğunu söyledi.

Mesajı okunan yazar-şair Neşe Yaşın, Uludağ’la çocukluk arkadaşlıklarına işaret ederek, bütün bir adanın bugün onun için ağladığını kaydetti.

Yenidüzen Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ertuğrul Senova, Politis gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dionysis Dionysiou, kayıp yakını Christina Pavlu, AKEL’den Elias Demetriu, kayıp yakını Erbay Akansoy,

Barış aktivisti Gina Chappa, Kayıp Şahıslar Komitesi’nde görev yapan arkeolog Demet Karşılı, Sanatçı Nilgün Güney de Uludağ’la uzun yıllara dayanan dostluklarında tamamen gönüllülükle ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, dostluklarının temelinde aynı yöne bakmaları, ülkeleri için aynı isteklere sahip olmaları olduğunu vurguladı.

Yenidüzen’deki törenin ardından Uludağ için Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Hristodulidis çelenk gönderdi

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakanlar, siyasiler, gazeteciler, kayıp yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de çelenk gönderdi.

Uludağ, cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.