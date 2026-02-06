16 Şubat’ta devam 

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kap-samında yargılanan sanık Fatma Ünal yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada yeni emareler sunulurken, dava 16 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

Savcı Damla Güçlü ve sanık Avukatı Doğa Zeki’nin hazır bulunduğu duruşmada soruşturma memuru Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli Polis Çavuşu Bilger Koral’ın ifadesi devam etti.

İddia makamının tanığı olan Koral, Serdal Gündüz ile üniversite dekanı Serdal Işıktaş arasında, Fatma Ünal’ın doktora ders notlarına ilişkin yapılan e-posta yazışmalarının çıktılarını emare olarak mahkeme-ye ibraz etti.

Koral, Fatma Ünal ile Serdal Gündüz arasında farklı tarihlerde toplam 9 ayrı telefon görüşmesi yapıldı-ğına, ayrıca Serdal Gündüz ile Meclis Başkanı Ziya Öztürkler arasında da telefon görüşmeleri bulundu-ğuna dair GSM operatörlerinden temin edilen kayıtları da mahkemeye sundu.

Serdal Gündüz’ün bilgisayarında yapılan incelemede Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e ait bir makale bulunduğunu kaydeden Koral, makalenin altında Öztürkler’in halen kullanımında olan e-posta adre-sinin yer aldığı yönündeki tespit de mahkemeye aktardı.

Duruşmanın sonunda, Fatma Ünal’ın avukatı Doğa Zeki, savcılık tanığının üç gün süren ifadesi ve dos-yada yer alan emarelerin çokluğu nedeniyle sorgu için süre talep etti. Mahkeme bu talep üzerine du-ruşmayı 16 Şubat tarihine erteledi.