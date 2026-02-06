Moralleri bozuldu

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye ile KKTC arasında yapılması planlanan sigara kaçakçılığı polisin gerçekleştirdiği Sahil Kalkanı Operasyonu’yla önlendi. KKTC’den 12 bin 500 karton elektronik sigara tütünü ile 500 karton sigara almak için Türkiye’den tekneyle gelen 2 kişi ile suç ortakları olan 9 şahıs, Balalan balıkçı barınağı bölge-sindeki deniz sahilinde yükleme yaptıkları esnada yakalandı.

Özel Soruşturma Şube Amirliği Ekiplerince düzenlenen operasyonda tutuklanan

H.K.(E-31), Z.B.(E-21), G.E.(E-21), S.C.(E-28), A.B.(E-55), İ.Ş.(E-50), M.K.(E-41), F.M.(E-20), M.A.(E-35), M.G.G.(E-55) ve İ.Ç.(E-50) dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı ilk etapta bir gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru Tunahan Gökalp; 4 Şubat sat 20.15’te, Balalan Sahili’nde gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye’den botla gelen İ.Ç. ve M.G.’nin, diğer zanlılarla kıyıda buluştuktan sonra, Mercedes Van araç içerisinde bulunan 12 bin 500 karton elektronik sigara ve 500 karton sigarayı tekneye yüklerken su-çüstü tespit edildiklerini açıkladı. Polis, yapılan araştırmada M.G.G. ile İ.Ç.’nin kullanımlarındaki tekne-ye ile onaylanmış liman olmayan Balalan Balıkçı Barınağı bölgesindeki deniz sahilinden karaya çıktıkla-rının tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını ve sigaraların emare alındığını aktaran polis mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.



