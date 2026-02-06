Çözün bu sorunu

Lefkoşa’nın tek araçlı geçiş kapısında dün yine uzun araç kuyrukları oluştu. Uzun süre beklemek zorunda kalan sürücüler, yıllardır yaşanan bu sorunun bir çözüme kavuşturulmasının vaktinin geldiğini söyledi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, yeni kapıların açılmasının şart olduğunu dile getirdi.

ne dediler…?

Altan Karakuş

“Geçişlerin rahatlaması için daha fazla kapı açmaları lazım. Metehan’da iki saatte yarım kilometre yol gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bu konuda görüşmeler yapıyor ancak henüz sonuç yok. Günahtır, çocukları okula götürürken zorlanıyoruz. Çözsünler bu Metehan Kapısı sorununu.”

Taşkın Çakır

“Metehan çile kapısı oldu, sürekli bekliyoruz. Hesapta kapı açacaklardı ancak iki kabin çalışıyor. Bu adada bu zihniyet ile çözüm olmaz. Bu adada 50 sene daha çözüm olmaz.”

Murat Şentürk

“Tam 45 dakikadır burada sıra bekliyoruz. Yıllardır 200-300 TL’lik benzini Metehan Kapısı’nda beklerken harcıyoruz. Artık çözsünler. Yazık, günah.”

Evran Bağlarbaşı

“Lefkoşa’da kesinlikle ikinci kapı açılmalıdır. Güneyde Yunanca dersine gidiyorum ancak Metehan’da beklemekten dolayı geç kalıyorum. Her tatil zamanı işkence çekiyorum. Kapı genişletilse de sorun çözülmez.”

Soyer Soybaflı

“Lefkoşa’da bir kapı daha açılırsa geçiş sorunu çözülür. Başka çaresi yok bunun. Larnaka Havaalanı’na gidiyorum. Çünkü kuzeyde bilet fiyatları çok pahalıdır. Mecburi Metehan Sınır Kapısı’ndan geçmek zorunda kalıyorum.”

Begüm Bastırmacıoğlu

“Daha fazla kapı açılırsa Metehan’daki geçiş sorunu çözülür. Güneyde çalışan ve yaşayan Kıbrıslılar için bu kapılardan geçişler rahatlatılmalıdır.”

Cemal Aşık Yemenici

“Barış olacak, o zaman kapı sorunu da olmayacak. Serbest dolaşım, serbest ticaret olacak. Her iki taraf da kalkınacak. Çok güzel günler bizi bekler. Tufan Erhürman söz verdi, yapacaktır.”

Ahmet Gündüz

“Metehan Kapısı’nda yıllardır sürekli sıkıntı yaşıyoruz. Aynı toprak üzerinde yaşıyoruz ancak yapılması gereken, İtalya’daki gibi pasaport ile Rum tarafına giriş çıkış yapılmasıdır. Başka türlü bu geçiş sorunu çözülmez.”

Mehmet Bolkan

“Lefkoşa’da yeni kapı açılması gerekiyor. Geçtiğimiz cumartesi günü güneye geçerken dört kişiyi aynı anda kabinlerden geçişini yaptılar. Aynısını kuzeyde de yapabiliriz.”

Can Kaya

“Her gün Metehan’da yarım saat ya da 45 dakika bekliyoruz. Resmen işkence. Artık bu sorunu çözsünler.”

Hakan Bulut

“Bir saattir Metehan’da sıra bekliyorum. Artık uykum geldi. Larnaka Havaalanı’na yolcu almaya gidiyorum. Oradan Girne’ye gideceğim. Bir buçuk saatlik yol üç saat oluyor.”

Yasin Bozkurt

“Ortalama 40 dakikadır Metehan’da bekliyoruz. Artık çözüm olmaz. Larnaka’ya uçağa yetişmeye çalışıyoruz. Metehan’da en az üç şerit olsun ki geçişler rahatlasın.”

Şener Dağgül

“Metehan’da geçiş sisteminin değişmesi lazım. Günahtır. Gerekirse kameralı sistem kullansınlar da geçişler rahatlasın. Her iki taraf da elini taşın altına koyup bu sorunu çözmelidir.”

Eda Akkül

“Metehan’da ek kapı açılırsa daha iyi olur. Dövizin bu durumundan sonra Rum tarafı daha uygun ve ürünleri kalitelidir. Kuzey tarafı daha pahalıdır.”

Hasan Sapten

“Lefkoşa’da geçiş kapılarını artırmaları lazımdır. Artık aynı ülkenin içerisinde kimlik kontrolüne gerek yoktur. Metehan’da beklemek insanların canına tak ettiriyor. Ayrıca bu sorundan dolayı iki toplum birbirinden uzaklaşmaya başlıyor. Biz toplum olarak yakınlaşmak istiyoruz.”

Yücel Erensu

“Lefkoşa’da Mağusa Kapısı açılırsa geçişler rahatlar. İnsanlar kapıda perişan olmaz. Mağusa Kapısı kesinlikle açılmalıdır. İnsanlar güneye gitmeye devam edecek çünlü Rum tarafı bizden biraz daha ucuzdur. Güneyde ürünlerde yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30 indirimler var. Ayrıca insanlar aldığı ürüne güvenmek ister. Kimyasal maddelerin gıda testlerinde çıkmasından dolayı çoğu insan meyve ve sebzesini Rum’dan alır. Yani güvenmek ister.”

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026, 09:49