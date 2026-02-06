Çarşı hazır

Ömer KADİROĞLU

Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala çiçekçiler, kuyumcular ve hediyelik eşya mağazaları indirimli kampanyalar düzenleyerek müşteri beklemeye başladı. Lefkoşa’nın Metropol Çarşısı’nda fiyat araştırması yapan Diyalog muhabiri esnafla konuştu. Esnaf; indirimli kampanyalar sayesinde, çarşıda canlılık beklediğini söylerken, alış-veriş için güneye giden vatandaşlara da “bizdeki fiyatları ve kaliteyi görmeden karar vermeyiniz” çağrısında bulundu.

Sevgililer Günü’nde en çok tercih edilen gülün tanesi 250 TL’den satılırken, orkide fiyatları bin 500 ile bin 700 arasında değişiyor. Gül ve papatyadan oluşan aranjmanlar 2 bin TL’den başlayıp 2 bin 700 TL’ye kadar çıkıyor. Kalpli çikolata paketleri sevgililer için bütçeye uygun seçenekler arasında sunuluyor.

Giyim sektöründe ise mağazalarda ‘bir alana bir bedava’, ‘etiket fiyatının yarısı’ ve ‘üç al iki öde’ gibi indirim seçenekleri sunuluyor. Ayakkabılarda ise yüzde 50 indirim uygulanırken, fiyatlar 500 TL ile 4 bin TL arasında değişiyor.

Kuyumcularda altın ürünlerde yüzde 40, pırlanta ürünlerde ise yüzde 50 indirim yapılırken, çikolata fiyatları ise 200 TL’den başlıyor. Ancak, tercih edilen çikolata miktarı ve aranjman modeline göre fiyat artış gösteriyor.

Çarşıda hareketlilik bekleyen Metropol esnafı her bütçeye uygun kampanyalar sayesinde herkesin rahatça alışveriş yapacağını dile getirdi.

Ne dediler…?

Huri Bavik

“Satışlarımız iyi gidiyor. Önümüzde Sevgililer Günü var. Bu özel gün için “bir alana bir bedava”, “etiketin yarısı” ve “üç al iki öde” gibi kampanyalar hazırladık. İnsanlar kampanyalardan rahatça yararlanıyor. Bin liraya montlarımız, 3 bin 500 liraya takım elbisemiz bin liraya trikolarımız vardır. Yani her bütçeye hitap edecek bir kampanya hazırladık. 14 Şubat’tan sonra da kampanyalarımız sürecektir.”

Özhan Güzeloğlu

“Yılbaşından sonra insanlar çok harcama yaptıkları için işlerimiz durgun gidiyor. Yine de Sevgililer Günü için özel kampanyalar hazırladık. Belli bir miktar alışveriş yapan müşterilerimize 500 liralık hediye çekleri vereceğiz. Ayrıca yüzde 50 indirim kampanyası yapıyoruz. İnanıyorum ki sevgililer gününde çarşıda bir hareket olacaktır. Fiyatlar 500 ile 4 bin TL arasında değişiyor.”

Bilgin Çevik

“İşlerimiz altın fiyatlarının çok oynak olması nedeniyle durgun gidiyor. Önümüzde Sevgililer Günü var ve dolayısıyla bir hareketlilik bekliyoruz. Sevgililer Günü’ne özel kampanyalar hazırladık. Altında yüzde 40, pırlantada yüzde 50 indirim kampanyası hazırladık. İnsanlar daha çok altın almayı tercih ediyor. Altının yükselmesi piyasayı olumsuz etkilese de kampanyalar yaparak hem müşterilerimizi desteklemeye hem de işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Her bütçeye uygun olacak ürünler hazırladık.”

Ayten Ünsal

“Satışlarımız şimdilik iyi gidiyor. Önümüzde Sevgililer Günü var ve bizler bu özel gün için özel kampanyalar hazırladık. Her bütçeye uyacak şekilde sunumlarımızı hazırladık. 200 liraya da hediye bulabilirler ancak seçilecek ürün miktarı ve modeli değiştikçe fiyatlar yükseliyor. Aranjmanlar hazırladık. Caramel Chocalate olarak vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.”