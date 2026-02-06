Suç makinası

Suna ERDEN

Gönyeli’de bir evden çelik kasayla birlikte yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalan Türkmenistan uyruklu 26 yaşındaki A.H. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 2023-2024 yıllarında soygun, ev açma ve yaralama suçları işlediği ve teminatla serbest bırakıldığı açıklandı. Daha önce iki kez tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan zanlı dünkü duruşmada cezaevine gönderildi.

Bu arada zanlının polise suç ortağının ismini verdiği ancak 15 Ocak’ta ülkeden kaçtığı tespit edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 14 Ocak 2026 tarihinde saat 08.50 ile 15.30 arasında Gönyeli’de Marmaris Sokak’ta bulunan N.G.’ye ait ikametgâhın yatak odasının açık vaziyetteki penceresinden içeri girildiğini mahkemeye bildirdi. Polis, yatak odasında bulunan elbise dolabı içinde muhafaza edilen çelik kasanın çalındığını ve kasada 25 bin 40 Amerikan Doları, 18 bin 300 İngiliz Sterlini, 20 bin Türk Lirası ve 350 Euro nakit para bulunduğunu belirtti.

Polis ayrıca çelik kasa içinde, üzerinde üç pırlanta taşı bulunan altın yüzük, üzerinde beş taş bulunan altın yüzük, küçük taşlar bulunan altın yüzük, beyaz ve sarı altından imal edilmiş taşlı erkek yüzüğü, ortasında taşlı kar sembolü bulunan altın künye, üzerinde “Almira” yazılı altın künye, dikdörtgen şekilli beyaz ve sarı altından künye, örgü şeklinde sarı ve beyaz altından künye, üzerinde mavi zümrüt taşı bulunan altın küpe, üzerinde beyaz inci bulunan altın küpe, üç taş pırlanta bulunan altın küpe, tek taş altın küpe ve üzerinde Fatma Ana eli sembolü bulunan altın kolyenin bulunduğunu aktardı.



Parmak izi ele verdi

Polis memuru; olayın 14 Ocak 2026 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, pencere üzerinde tespit edilen parmak izinin emare olarak alındığını ve yapılan inceleme sonucunda söz konusu parmak izinin zanlı A.H.’ye ait olduğunun tespit edildiğini mahkemeye bildirdi. Bu tespitler doğrultusunda zanlının 16 Ocak 2026 tarihinde tutuklandığı kaydedildi.

Zanlının tutuklanmasının ardından Lefkoşa’daki ikametgâhında mahkeme emriyle arama yapıldı. Aramada 18 bin Türk Lirası ile 500 Amerikan Doları nakit para bulundu ve emare olarak alındı.

Polis ayrıca soruşturma kapsamında temin edilen kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının olayla bağlantılı bir suç ortağının bulunduğunu ve söz konusu şahsın arandığını mahkemeye aktardı.

Suç ortağı kaçtı

Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 19 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, zanlının bu süre içerisinde suç ortağının ismini açıkladığını ancak yapılan soruşturmada söz konusu kişinin 15 Ocak’ta yurt dışına çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, yine incelemen kamera görüntülerinde zanlının suç ortağı ile birlikte paraları harcadığının, mağazalara gidildiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının 3 bin 500 dolar değerinde iki adet telefon aldığını, birini kız arkadaşına verdiğini kaydetti. Polis, telefonların bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Dosyası kabarık

Polis memuru; zanlının Gazimağusa ve Lefkoşa’da daha önce soygun, geceleyin ev açma, yaralama suçlarını işlediğini ve teminatla serbest bırakıldığını, askıda 3 meselesi varken sirkat suçu işlediğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Eve gireceği esnada komşu fark etti

Zanlının avukatı ise müvekkilinin değil suç ortağının sirkat suçu işlediğini öne sürerek, polise soru sordu. Polis, zanlının ifadesinde söz konusu eve girmeye çalışırken, yan komşusunun kendisini fark ettiğini, bu nedenle vazgeçtiğini, daha sonra suç ortağının eve giderek, içeri girip para ve ziynet eşyalarını çaldığını öne sürdüğünü açıkladı.

Mahkeme; zanlının 60 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.