Ülkede son bir haftada meydana gelen trafik kazalarında üç kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Suç işlediği tespit edilen 3 bin 137 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 344 araç trafikten men edildi ve 16 sürücü tutuklandı. Polis Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı haftalık trafik raporuna göre, 18–24 Mayıs tarihlerini kapsayan dönemde toplam 66 trafik kazası meydana geldi. Kazaların biri ölümle, 17’si yaralanmayla, 48’i ise hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada üç kişi yaşamını yitirirken, yaralanmalı kazalarda 26 kişi yaralandı. Kazaların ilçelere göre dağılımında Lefkoşa 24, Girne 22, Gazimağusa 9, İskele 7 ve Güzelyurt 4 kaza ile yer aldı. Kazaların başlıca sebepleri arasında süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş, kavşakta durmamak ve yakın takip öne çıktı. Raporda ayrıca toplam hasar miktarının 3 milyon 887 bin 659 TL olduğu bildirildi. Aynı dönemde ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 18 bin 232 sürücü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 3 bin 137 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 344 araç trafikten men edildi ve 16 sürücü tutuklandı. En sık görülen trafik ihlalleri arasında süratli araç kullanmak, trafik levha ve işaretlerine uymamak, muayenesiz araç kullanmak ve alkollü araç kullanmak yer aldı. Polis, denetimlerin trafik güvenliğini artırmak amacıyla sürdürüleceğini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026, 03:43