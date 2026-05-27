Parklara akın ettiler

Kıbrıs’ta hava sıcaklığı 26 derece dolaylarında seyrederken, İngiltere’de termometreler 35 dereceyi gösterdi. İngiltere’nin başkenti Londra dün son yılların en sıcak Mayıs günlerinden birini yaşadı. Sıcaklık 35 dereceye kadar çıkarken, bazı bölgelerde 36 dereceyi gördü. Böylece Mayıs ayında 1922’den bu yana kaydedilen en yüksek sıcaklık seviyelerine ulaşıldı.

Başkentte özellikle Greenwich Park başta olmak üzere birçok park ve açık alan vatandaşlarla dolup taşarken, uzmanlar sıcak hava dalgasının sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu. Meteoroloji Ofisi, yüksek basınç sistemi nedeniyle sıcak havanın İngiltere üzerinde sıkıştığını ve bunaltıcı havanın birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirtti.

Yetkililer ayrıca polen seviyelerinin “çok yüksek” seviyeye ulaştığını duyurdu. Özellikle saman nezlesi, astım ve solunum rahatsızlığı bulunan kişilerin dikkatli olması istendi.

Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların yavaş yavaş düşmeye başlaması bekleniyor. Ancak uzmanlara göre hava genel olarak güneşli kalacak. Cumartesi günü hafif yağmur görülmesi tahmin edilirken, 5 Haziran için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Kıbrıs’ta yağış var

İngiltere kavrulurken, Kıbrıs’ta hava sıcaklığı 26 derece dolaylarında seyrediyor. KKTC Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre; bayram boyunca yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Özellikle perşembe günü yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde kuvvetli rüzgar görülecek. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 26-29, sahillerde ise 22-25 derece dolaylarında seyredecek.

