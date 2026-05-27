‘Eski heyecan yok’

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, Kurban Bayramı için özel bir plan yapmadıklarını söyledi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, eski bayram geleneklerinin ve bayram heyecanının giderek azaldığını ifade etti.

Vatandaşlar, bayramı büyük ölçüde evlerinde, aileleriyle bir araya gelerek geçireceklerini belirtti.

Vatandaşlar, geçmiş yıllarda bayramların daha yoğun hazırlıklarla, geniş aile buluşmalarıyla ve geleneksel ikramlarla karşılandığını, günümüzde bu kültürün zayıfladığını dile getirdi.

Ne dediler..?

Mustafa Benli

“Bayram için özel bir hazırlığımız veya tatil planımız yok. Bayramda çocuklarımızı davet edeceğiz ve hep birlikte yemek yiyeceğiz. Mangal yakmayı planlıyoruz. Bu bayram eski bayram heyecanlarını göremiyoruz. Eskiden çörekler, ekmekler yapılır, tatlılar hazırlanırdı ancak şimdilerde ne yazık ki o heyecanı göremiyoruz.”

Bora Dellaloğlu

“Bayram için bir tatil planımız yok, evimizde olacağız. Bütçemiz elverişli olmadığı için dışarıya çıkmayı düşünmüyoruz. Evde dinlenip bayram nedeniyle büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Mangal da yakacağız ancak eskisi gibi sık sık yapamıyoruz. Eski bayram heyecanını göremiyoruz. Eskiden bayramlara daha çok değer verilirdi ancak şimdilerde bayram daha çok kaçış, dinlenme ve zorunlu bir mola gibi görülüyor. Eski örf ve adetlerimiz kalmamıştır maalesef.”

Tülen Evgen

“Bayram için özel bir hazırlığımız veya tatil planımız yok. Çocuklarım yurt dışında olduğu için bayramı evde geçireceğim. Evde de özel bir hazırlığımız olmayacak. Eski bayram heyecanlarımız ekonomik sıkıntılar nedeniyle kalmamıştır. Eski gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı bayramlar eskilerde kaldı. Savaşsız, huzur dolu bayramlar diliyorum.”

Mehmet Paşa

“Bayram için tatil planımız yoktur. Evdeyiz, kardeşlerim gelecek ve hep birlikte mangal yakacağız. Etimizi güneyden daha uygun olduğu için aldık, mangal yakacağız. Ne yazık ki eski bayram heyecanı kalmamıştır. İnsanlar yabancılaştı, uzaklaştı. Ekonomik etkiler ve aile bağlarının zayıflaması nedeniyle eski bayram heyecanı yoktur.”

Halil İbrahim Narcı

“Bayram için bir hazırlığımız veya tatil planımız yok. Bu koşullarda tatil planı yapmak mümkün değil. Evde ailemizle birlikte bayramı geçireceğiz. Eski bayram heyecanı kalmamıştır. Zaman değişti, insan ilişkileri de değişti. Hayat pahalılığı ve birçok neden nedeniyle insanlar eskisi gibi dostluk ve aile bağı kuramıyor, bu yüzden eski bayram heyecanlarını artık göremiyoruz.”

Hasan Kanarya

“Bayram için özel bir hazırlığımız veya tatil planımız yok. Bayramda çocuklarımla birlikte ailecek bir yemek yiyeceğiz. Eski bayramların heyecanı artık yaşanmıyor. ‘Nerede o eski bayramlar’ der durumdayız. Eskiden bayramlarda büyük bir heyecan vardı, ancak şimdilerde aynı hava yok.”

Suphi Özpaşa

“Bayram için özel bir hazırlığımız veya tatil planımız yok. Bu ekonomik şartlarda Kıbrıs içinde bile tatil planı yapamıyoruz. Bayramda torunlarımızın gelip elimizi öpmesini ve onlara harçlık vermeyi bekleriz, hepsi bu. Eski bayram heyecanını ekonomik şartlar nedeniyle göremiyoruz. Eskiden mangallar yanar, tüm aile bir araya gelirdi; ancak şimdilerde ekonomik sıkıntılar nedeniyle eski bayram ortamları ve heyecanları yaşanmıyor.”