Bakanlık teklifi değerlendiriyor

Lefkoşa’da Göç İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen Nijeryalı C.E. (E-34), D.A.O. (K-27), H.S.E. (E-28) ve Gana uyruklu J.G. (E-29) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 8 gün ek süre alınırken, zanlılar uçak biletlerini alıp ülkelerine dönmek istediklerini söyledi.

Mahkemede detayları aktaran polis; 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.45 sıralarında Lefkoşa Surlariçi Tanzimat Sokak üzerinde, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi ekipleri tarafından muhaceret kontrolü gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, yapılan kontroller sırasında tespit edilen J.G.,C.E. ve D.A.O.’nun yine 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 903 gündür, H.S.E.’nin ise 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren 350 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis; zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan gerekli muhaceret kayıtlarının ve ifadelerin temin edileceğini kaydeden polis, ayrıca deport işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirterek, ek süre talep etti.

Ülkemize gitmek istiyoruz

Mahkemede söz alan zanlılar ise 6 gündür poliste tutuklu olduklarını, bir an önce ülkelerine dönmek istediklerini söyledi. Zanlılar, “Uçak biletimizi kendimiz alırız” dedi.

Mahkeme; yürütülen soruşturmanın devam ettiğine işaret ederek, zanlıların 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.