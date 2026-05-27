Şikayet geri çekildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen olayda 25 yalındaki ev arkadaşı M.S.E.S.M.’yi karnından bıçaklayarak, ağır yaralayan Sudanlı A.I.M.A. (E-24) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Üniversite öğrencisi zanlı “Ağır yaralama” suçundan yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, ev arkadaşının şikayeti geri çektiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; olayın 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.50 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldiğini söyledi. Polis, Kızılbaş bölgesinde sakin zanlının, aralarında anlaşmazlık bulunan ev arkadaşı M.S.E.S.M.’nin karnına 26 santimetre uzunluğundaki bıçağı bir kez sokup çıkarmak suretiyle ağır yaralama suçunu işlediğini belirtti.

Polis, yaralanan şahsın olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, burada ameliyata alındığını ve ardından cerrahi serviste müşahede altına tutulduğunu söyledi.

Olayın ardından zanlının Lefkoşa Adli Şube’ye giderek teslim olduğunu belirten polis, aynı gün kullanılan bıçağın suçun işlendiği ikametgahta bulunarak emare olarak zapt edildiğini açıkladı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 9 gün ek süre alındığını kaydetti. M.S.E.S.M.’nin durumunun iyi olduğunu belirten polis, 24 Mayıs’ta ifade vererek, şikayetini geri çektiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının hem suçunu hem aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.