Esas suçlu kaçtı

Sahte kira sözleşmeleriyle oturma izni alınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı. M.K. (K-47) ile kızı R.K.’nin (K-21) ardından Türkmenistanlı R.S. ile G.S.’nin tutuklanmasıyla birlikte zanlı sayısı 4’e yükseldi.

Aynı daireyi zanlılara kiralayarak para alan 44 yaşındaki M.U. kayıplara karışırken, sahte belgelerle oturma izni alan M.K. R.K R.S. ve G.S. “resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; M.K.’nin 19 Kasım 2024 tarihinde R.K.’ye oturma izni çıkarabilmek maksadıyla, M.U.’ya bin 200 dolar para verip, sahte ikamet belgesiyle kira sözleşmesi hazırlattığını söyledi. Polis, hazırlanan sahte ikametgah belgesi ve kira sözleşmesinin daha sonra Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne verilerek tedavüle sürüldüğünü belirtti. Polis memuru; zanlıların bu sahte belgeleri kullanarak R.K. adına sahtekarlıkla oturma izni temin ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis; anne-kız olan zanlıların 22 Mayıs’ta tutuklandıklarını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Benzer yöntemle sahtekarlık

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında R.S. ile G.S.’nin de benzer yöntemle sahte belge temin ettiğinin belirlendiğini söyledi. Polis; zanlıların M.U.’ya 52 bin TL vererek, Lefkoşa’da Şht. İhsan Güven Sokak’ta bulunan bir apartmanın 6 numaralı dairesinde kaldıklarına dair sahte kira sözleşmesi hazırlattıklarını açıkladı.

Hazırlanan sahte kira sözleşmesinin Yenişehir Muhtarlığı’na verilerek tedavüle sürüldüğünü kaydeden polis, bu yöntemle sahte ikametgah belgesi çıkarıldığını söyledi. Polis, daha sonra söz konusu sahte ikametgah belgesinin Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne sunularak G.S. adına sahtekarlıkla oturma izni temin edildiğini belirtti.

Polis memuru, R.S. ile G.S.’nin 25 Mayıs tarihinde tutuklandığını açıkladı. R.S.’nin gönüllü ifade vererek ilgili adreste hiç kalmadığını kabul ettiğini kaydeden polis, zanlının ifadesi doğrultusunda sahte kira sözleşmesi ile sahte ikametgah belgesinin emare olarak alındığını söyledi.

4 zanlı teminatla serbest

Polis, dört zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ancak sahte belgeleri hazırlayan kişinin halen arandığını belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmalarına, 30’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve birer kefilin 500 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.