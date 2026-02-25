18 bin araç denetlendi

KKTC'de son bir haftada 45 trafik kazası meydana geldi, 28 kişi yaralandı. Toplam 18 bin 460 araç kontrol edilirken, 3 bin 30 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Genel Müdürlüğü'nün 16-22 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, 45 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 21’i yaralanmayla ve 24'ü ise hasarla sonuçlandı.

Yaralanma ile neticelenen kazalarda toplam 28 kişi yaralandı. Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 11, dikkatsiz sürüş yapmak 9, kavşakta durmamak 10, yakın takip 9 ve diğer etkenler 6 olarak belirtildi.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarının 2 milyon 160 bin 500 TL olduğu açıklanırken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle; “Lefkoşa 10, Gazimağusa 12, Girne 14, Güzelyurt 3 ve İskele 6.”

10 sürücü tutuklandı

Polisin 16-22 Şubat tarihleri arasında, ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde toplam 18 bin 460 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 3 bin 30 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimler sırasında, 265 araç trafikten men edildi ve 10 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Sürat 1692, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 115, tehlikeli sürüş 10, dikkatsiz sürüş 12, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 175, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 5, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 42, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 15, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 49, trafik levha ve işaretlerine uymamak 95, trafik ışıklarına uymamak 4, muayenesiz araç kullanmak 89, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 36, yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak 28, özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak 3, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 30, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 19 ve 726 diğer trafik suçu.”

