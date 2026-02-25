Tahliye olacak

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye ithal ettiği bir gram 868 miligram metamfetamin türü uyuşturucuyu bir şahsa veren Süleyman Yılkar hakkındaki dava karara bağlandı. Son 10 aydır cezaevinde yargılanmayı bekleyen sanık, 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Böylelikle sanık, cezasını peşin çekmiş oldu.

Ceza kararını okuyan Mahkeme Başkanı; sanığın 9 Nisan 2024 tarihinde bir gram, 27 Nisan 2024 tarihinde ise 868 miligram metamfetamin türü uyuşturucu maddeyi bir şahısla birlikte Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye ithal ettiğini belirtti.

Sanığın ithal ettiği her iki uyuşturucu maddeyi M.T.’ye verdiğini kaydeden Başkan, M.T.’nin Yiğitler Burcu Parkı’ndan söz konusu uyuşturucu maddeyi alırken suçüstü yakalandığını anımsattı.

Başkan, sanık Yılkar’ın olayın ardından aranan şahıs ilan edildiğini, 26 Nisan 2025 tarihinde Dikmen’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Mahkeme Başkanı, sanığın soruşturma kapsamında 3 gün poliste tutuklu kaldıktan sonra 29 Nisan 2025 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti.

Başkan, sanığın kendi ikrarı ile İddia Makamı tarafından sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunarak mahkûm edildiğini açıkladı.

Ciddi ve yaygın bir suç

Uyuşturucu suçlarının son derece ciddi ve yaygın suçlar arasında yer aldığını vurgulayan Başkan, kamu menfaati gereği bu tür suçları işleyen kişilere etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddenin miktarının az olmasını lehine değerlendirdiklerini ifade eden Başkan, ancak söz konusu maddenin en ağır ve tehlikeli uyuşturucu türleri arasında yer almasının sanık aleyhine dikkate alındığını söyledi.

Sanığın ithal ettiği uyuşturucu maddeleri bir başkasına vermek suretiyle yayılmasına olanak sağladığını kaydeden Başkan, uyuşturucunun toplum içerisinde yayılmasına katkı koyan kişilere daha ağır cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Öte yandan sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasını ve uyuşturucu maddenin miktarını lehine hafifletici faktör olarak değerlendirdiklerini belirten Başkan, tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde sanığın 9 ay hapis cezasına mahkûm edilmesine karar verildiğini açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026, 10:15