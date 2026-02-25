Lefkoşa’da ikametgahında kendisine ait pitbul kırması köpeği başıboş bırakan, bu nedenle komşularını tedirgin eden Z.S. (E-28), Hayvan Refahına Aykırı Hareket suçundan kendisine kesilen para cezasını ödemeyince polise çağrıldı. Yapılan muhaceret kontrolünde ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen zanlı tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı, “KKTC’de izinsiz ikamet etme ve Hayvan Refahına Aykırı Hareket” suçlarından yargılanmak üzere 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 23 Mayıs 2025 tarihinde Adli Şube’ye ulaşan bilgide zanlının Lefkoşa’da Şht. Haşim Sokak üzerinde bulunan ikametgahında kendisine ait pitbul kırması köpeği başıboş bıraktığının ve söz konusu durumun bölge halkını tedirgin ettiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, alınan bilgi üzerine Lefkoşa Türk Belediyesi ile Veteriner Dairesi’ne yazı yazıldığını, gerekli idari işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Polis, 7 Kasım tarihinde Veteriner Dairesi tarafından zanlıya 102 bin 404 TL idari para cezası kesildiğini, söz konusu cezanın 30 gün içerisinde ödenmesi gerektiğini ancak zanlının yasal sürede ödeme yapmadığını kaydetti. Polis, bu nedenle zanlının Hayvan Refahına Aykırı Hareket suçundan dava okunması maksadıyla 23 Şubat tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye celp edildiğini kaydetti. Polis memuru; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren toplam 86 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Zanlının söz konusu iki suçtan tutuklandığını belirten polis, Türkmenistan uyruklu olduğunu ve soruşturmanın tamamlandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının yargılanıncaya kadar tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 10 günü aşmayacak bir süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasına emir verdi.