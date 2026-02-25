‘Kuyumcular sokağı’ için bir umut

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da Lokmacı Sınır Kapısı’na yakın, eski Kuyumcular Sokak bölgesinde ikinci bir yaya geçiş kapısının açılması ihtimali çarşı esnafını umutlandırdı. Sadece yayalara hizmet vermesi planlanan olası yeni kapının, Arasta, Bandabulya ve Selimiye Camii çevresindeki hareketliliği artırması ve bölge esnafına ekonomik katkı sağlaması bekleniyor. Lefkoşa’nın tarihi ve turistik açıdan en yoğun bölgelerinden biri olan bölgenin mevcut Lokmacı geçişine alternatif oluşturması ve yaya trafiğini dengelemesi bekleniyor. Esnaf, ikinci bir kapının açılması halinde hem turist akışının artacağını hem de çarşı içerisindeki ekonomik canlılığın güçleneceğini dile getiriyor.

Ne dediler….?

Tanju Hastunç

“Bandabulya, eski Kuyumcular Sokak ve Selimiye Cami Lefkoşa’nın göbeği. Eski Kuyumcular Sokak’ta kapı açılırsa, esnaf nefes alır, turist akışı artar. Bu sokak hemen Rum tarafındaki Bandabulya’nın yan tarafındadır. Bize çok şey katacak. Lokmacı Sınır Kapısı’nın katkısı görülüyor, bir de Kuyumcular Sokak’ta kapı açılırsa o zaman çarşı insan dolar.”

Hatice Yorgozlu

“Bize çok şey kazandırır. Kuyumcular Sokak’ta merkez, Lefkoşa’nın göbeğidir. Eğer kapı açılırsa büyük bir fırsat doğar. Esnafın yüzü güler, çarşıya gelen turist sayısı artar. Geçişlerdeki yoğunluk da dengelenecektir. Ayrıca araçlı geçişler için Mağusa kapısı da açılırsa çok iyi olur.”

Oktay Ulucar

“Eski Kuyumcular Sokak’ta kapı açılılarsa kuzey için avantaj olur. Geçişler rahatlar. Esnaf kazanırsa ülke kazanır, herkes kazanır.”

Tayfur Ertayfur

“Bu bölgede kapı açılırsa geçişler rahatlar, daha fazla turist gelir. Çarşı canlanır. Sınır kapılarında birikme olmazsa daha fazla insan gelir ve Arasta esnafının yüzü güler.”