Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Lefkoşa ara bölgede BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşme, iki liderin Birleşmiş Milletler arabuluculuğu olmaksızın gerçekleştirdiği ilk baş başa temas olma özelliğini taşıdı. Cumhurbaşkanı Erhürman ‘son derece samimi ve açık’ bir görüşme yaptıklarını açıkladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis kısa açıklamasında, Müzakereci Menelaos Menelau ile Müsteşar Mehmet Dana’ya ‘yol gösterici ilkeler’ konusunda görev verileceğini belirtirken, Lefkoşa’da ‘Lidinis Caddesi’nde ikinci kapı için çalışma yapılmasından söz etti. Söz konusu kapının, Belediye Pazarı (Bandabulya) civarı olduğuna dikkat çekildi.

Bir buçuk saat sürdü

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne’nin ev sahipliğinde Lefkoşa ara bölgede bulunan resmi konutta bir araya geldi.

Saat 11.00 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İki lider, görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadan konuttan ayrıldı.

GYÖ’de yaşanan gecikmeler konusu…

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis yaptığı açıklamada, görüşmenin “son derece açık ve samimi” geçtiğini söyledi.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Erhürman, görüşmede Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) çerçevesinde gelinen aşamanın ele alındığını, bazı alanlarda küçük ilerlemeler kaydedildiğini ve sürecin nasıl ileriye taşınabileceğinin değerlendirildiğini kaydetti.

Bu çerçevede, iki tarafın temsilcilerine düzenli toplantılarına devam etmeleri yönünde talimat verilmesi konusunda mutabakata varıldığını belirten Erhürman, yakın zamanda yeniden bir araya gelme konusunda da görüş birliği sağlandığını ifade etti.

Bir sonraki liderler görüşmesi…

Bir sonraki liderler görüşmesine ilişkin soruya da yanıt veren Erhürman, henüz net bir tarih belirlenmediğini ancak iki tarafın da bir sonraki görüşmenin gecikmeden yapılması konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

“Görüşme yararlıydı”

Dördüncü görüşmenin nasıl değerlendirildiği yönündeki soruya yanıt veren Erhürman, görüşmeyi de “yararlı” olarak nitelendirdi.

Erhürman, “Verimli kavramını somut sonuçlar elde edildiğinde kullanıyorum. Görüşme son derece açık ve samimi olduğu için ‘yararlı’ olarak nitelendiriyorum. Bugüne kadarki görüşmeler arasında en açık ve en samimi olanlardan biriydi.” dedi.

Karpaz’daki okula ziyaret

Karpaz’da Kıbrıslı Rum öğrencilerin öğrenim gördüğü okula yapacağı ziyarete de değinen Erhürman, bu ziyaretin herhangi bir talep üzerine değil, kendi programı kapsamında gerçekleştirileceğini söyledi. Erhürman, Karpaz’daki okulun yanı sıra Dipkarpaz’daki Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’nu da ziyaret edeceğini belirtti.

Lefkoşa’da ikinci araçlı geçiş noktasına ihtiyaç var

Kapılar konusundaki soruya yanıtında Erhürman, Metehan geçiş noktasında yaşanan sorunların giderilmesi gerektiğini, ancak bunun araçlı geçişlerdeki tüm sorunları çözmeye yetmediğini söyledi.

Lefkoşa’da ikinci bir araçlı geçiş noktasına ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Erhürman, Haspolat önerisinin her iki toplumun da kullanabileceği bir geçiş noktası olacağını belirtti.

Daha önce üzerinde çalışılmış dosyaların sonuçlandırılması gerektiğini de ifade eden Erhürman, gündemi dağıtarak süreci sıfırdan başlatmanın doğru olmayacağını kaydetti.

Derinya ve Bostancı kapılarında seyrüsefer düzenlemesi

Derinya ve Bostancı geçiş kapılarındaki seyrüsefer düzenlemelerine de değinen Cumhurbaşkanı Erhürman, bu başlıkta bazı gecikmeler yaşandığını belirterek, temsilciler arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve Rum temsilcinin Kıbrıslı Türk temsilciye sürecin tamamlanmasına yönelik resmi bilgilendirme yapmasının beklendiğini söyledi.

Hristodulidis: Yakın zamanda yeniden görüşeceğiz

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la “öze, başlıklara ve arzu edilen amaca dair açık ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini” söyledi. Hristodulidis, Erhürman’la gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Rum Başkanlık Sarayı’nda açıklamalarda bulundu.

“Alphanews” sitesinin haberine göre; Hristodulidis açıklamasında, Erhürman’la “açık ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini” ifade etti. Hristodulides, kendisi ve Erhürman'ın "yakında" tekrar görüşeceklerini ve bu arada, güven artırıcı önlemler konusunda Rum Müzakereci Menelaos Menelaou ve Erhürman'ın Müsteşarı Mehmet Dana'ya "yol gösterici ilkeler sunma" konusunda anlaştıklarını söyledi. Geçiş noktaları konusunda, Güney Lefkoşa'nın eski şehir bölgesinde, özellikle Lidinis Caddesi'nde ikinci bir geçiş noktasının kurulması yönündeki kendi önerisine atıfta bulundu. Menelaou ve Dana'ya "özel talimatlar" verileceğini de ekleyen yetkili, Kıbrıs sorununun "özü" konusunda "açık bir görüşme" yapıldığını belirtti.

Hristodulides “ Görüşmelere yeniden başlama hedefine doğru nasıl ilerlediğimizi görmek için yakında tekrar bir araya geleceğiz. Kıbrıs sorununa çözüm için üzerinde anlaşılan temele olan bağlılığımızı yeniden teyit ettiğimizi hatırlatmak isterim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026, 10:12