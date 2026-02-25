Telefonu incelemede

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından trafikte seyir halindeyken tespit edilen, aracında sonrasında evinde yapılan aramada 145 gram hintkeneviri, 11 adet hap bulunan 42 yaşındaki Nijerya vatandaşı U.O. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 8 gün ek tutukluluk emri alınırken, bu süre içerisinde uyuşturucu sattığı şahısların tespitine yönelik araştırmalar yapılacağı, cep telefonunun inceleneceği açıklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru; 20 Şubat 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından trafikte şüpheli şekilde seyreden zanlının aracının durdurulduğunu anlattı.

Polis, zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada 6 ayrı pakette satışa hazır toplam 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis memuru; aynı gün zanlının Ortaköy’deki ikametgahında yapılan aramada 9 ayrı pakette satışa hazır 135 gram hintkeneviri, 11 adet hap ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 102 bin TL ve 445 Sterlin nakit paranın bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının suçüstü hali gereği derdest edilerek tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirten polis, gönüllü ifade verdiğini; 10 Şubat tarihinde bir şahıstan 196 gram hintkeneviri ve 11 adet hap aldığını, 56 gramını birçok şahsa satarak maddi kazanç sağladığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini, zanlının uyuşturucu satışı yaptığı kişilerin arandığını, cep telefonunun inceleneceğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

