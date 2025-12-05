19 kişi ise tutuklandı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk alanlarında önceki gece 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Denetimler kapsamında toplam 620 sürücüye ceza uygulanırken, 22 araç trafikten men edildi. Ülkede yasal statüsü bulunmadığı tespit edilen 19 kişi de tutuklandı.

Gazimağusa’da denetimler, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, marketler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerçekleştirildi. Bu bölgelerde ikamet izinsiz olarak bulunan 1 kişi tutuklandı. Trafik kontrollerinde 1050 araç sürücüsü incelenirken, toplam 303 sürücü rapor edildi.

Girne’de denetimler eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, pansiyonlar, oteller, kahvehaneler ve kalabalık alanlarda yapıldı. Ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet eden 18 kişi tutuklandı. Trafik kontrollerinde 1605 araç sürücüsü incelendi ve toplam 232 sürücü rapor edildi.

Güzelyurt’taki denetimler de, eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerçekleştirildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik kontrollerinde ise 480 araç sürücüsü incelendi ve toplam 85 sürücü rapor edildi.

Üç bölgede tespit edilen suçlar

Yasal hız sınırını aşmak: 167

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 62

Trafik, levha ve işaretlerine uymamak: 42

Trafik ışıklarına uymamak: 23

Sigortasız araç kullanmak: 18

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 17

Muayenesiz araç kullanmak: 12

Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 4

Susturucusuz egzozlu araç kullanmak: 4

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 3

Aracın camlarına cam filmi yapıştırmak: 3

Diğer trafik suçları: 265