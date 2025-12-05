Tarafsız, bağımsız, korkusuz

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Gazetesi’nin 13’üncü yılı dolayısıyla okuyucularından birçok kutlama ve tebrik mesajı geliyor. Okuyucular, Diyalog Gazetesi’nin doğru, tarafsız ve güvenilir haberleri halkla buluşturduğunu vurgularken, uzun yıllar yayına devam etmesi temenni edildi.

Okurların verdiği mesajlar şöyle:

Ali Dükyancı

“Diyalog Gazetesi’ni her gün okuyorum. Güncel konulara, adli konulara ve Kıbrıs konusuna çok iyi değiniyor o nedenle beğenerek okuyorum. Araştırıyor ve bizlere doğruları aktarıyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, başarılarının devamını dilerim.”

Özer Muhtaroğlu

“Diyalog Gazetesi’ni sürekli okuyorum ve her şeyi bizlere doğru ayrıca tarafsız bir şekilde aktardığı için severek takip ediyoruz. İyi bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Mustafa Aksoy

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum güncel olayları iyi bir şekilde tarafsız ve doğru olarak bizlere aktarıyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, nice seneler başarılı yayınlarının sürmesini temenni ediyorum.”

Durmuş Kalaycılar

“Diyalog Gazetesini de okuyorum televizyonu da izliyorum. Diyalog Gazetesi’nin içeriğini beğenerek takip ediyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar aynı çizgide yayınlarına devam etmesini diliyorum.”

Özker Yaşın

“Diyalog Gazetesi’ni severek takip ediyorum. Diyalog Gazetesi diğer gazetelere göre gerçekçi bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, izlediği çizgide başarılarını çok daha ileri götürmesini temenni eder, başarılar dilerim.”

Şemi Mutsuz

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. Doğruları yazan ve tarafsız bir gazetedir. Genel olarak gazeteyi okumaya çalışsak da genel olarak sabah akşam Diyalog TV’yi izliyorum. Diyalog Gazetesi’nin 13’üncü yaşına maşallah der nice uzun süreli tarafsız ve kaliteli yayınlar dilerim.”

Tahir Kökay

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum ve çok beğeniyorum. Haberleri doğru bir şekilde bizlere ulaştırdığı için severek takip ediyoruz. Diyalog Gazetesi’nin 13’üncü yaşının hayırlı olmasını temenni eder nice seneler dilerim.”

Ramazan Toklu

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Çok iyi bir gazete ve güncel haberleri bize tarafsız ve doğru olarak bizlere ulaştırıyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar halkla iç içe ve ulaşılmayan her yerde olmaya devam etmelerini dilerim. Nice senelere.”

Mehmet Bardak

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum ancak Reşat Akar’ı daha çok izliyorum. Diyalog Gazetesi okuyan başka gazete okumaya ihtiyaç duymaz çünkü Diyalog haberleri bizlere tarafsız ve doğru bir şekilde aktarıyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar bizleri habersiz bırakmaması dileği ile.”

Halil Tarpon

“Diyalog Gazetesi’ni de okuyorum Reşat Beyi de izliyorum. Diyalog Gazetesi günlük haberleri bizlere doğru ve tarafsız bir şekilde aktarıyor ve Diyalog Gazetesi’ni okuyanlar gerçek bilginin sahibi oluyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, 100 yıl daha yayın hayatına devam etmesini dilerim.”