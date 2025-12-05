Şikayetler yargıda

Suna ERDEN

Mali Polis tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

İngiltere’ye gitmek üzere gittiği Ercan Havalimanı’nda durdurularak polise götürülen, ifadesi alındıktan sonra tutuklanan zanlı hakkında ilk etapta bir gün ek tutukluluk emri alındı. Polis, zanlının yüklü miktarda rüşvet aldığını, devlet memurlarına rüşvet teklif ettiğini ve bazı işlemleri yaptırmak isteyen şahıslardan da para istediğini açıkladı.

Bir itirafçının ifadesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı açıklanırken, rüşvetle ilgili ses kayıtları olduğunu iddia edildi.

Polisin çok yönlü soruşturması devam ederken, duruşmaya çıkarılan zanlıyla ilgili olguları Mali Şube’de görevli Müfettiş Muavini Ertem Hoca aktardı.

Hangi suçlamalar yöneltildi

Polis, zanlının “rüşvet alma, rüşvet teklif etme, rüşvet talep etme, irtikap, görevi kötüye kullanma, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarından tutuklandığı belirtti.

Müfettiş Muavini Ertem Hoca, soruşturmanın, bir şahsın zanlı tarafından kendisinden rüşvet talep edildiğine dair polise yaptığı ihbar üzerine başlatıldığını belirtti.

Hoca, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 2022 ile 2024 yılları arasında Lefkoşa’da devlet dairelerinde yapılacak olan çeşitli işlemlerin hızlandırılması veya sonuçlandırılması için bazı şahıslardan para aldığı yönünde ciddi bilgiler edindiklerini söyledi.

Polis, bu kapsamda zanlının farklı tarihlerde toplam 220 bin Euro ile 35 bin Sterlin rüşvet aldığına dair bulgular bulunduğunu kaydetti.

Müfettiş Muavini Hoca, zanlının yine aynı dönemde bir devlet arazisinin kiralanmasına onay verilmesi amacıyla görevli bir memura 200 bin Sterlin rüşvet teklif ettiğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlının, devlet dairesinde yürütülecek bir işlem için 200 bin Sterlin rüşvet talebinde bulunduğunun da tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıdan toplam üç adet gönüllü ifade alındığını, üçüncü ifadenin itiraf içerikli olduğunu, diğer iki ifadenin ise olgulara ilişkin ayrıntılar içerdiğini açıkladı. Hoca, zanlının ikametgahında yapılan aramada 9 mm çapında şarjör ve 50 adet 9 mm canlı merminin bulunduğunu ve emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, emare alınan kamera görüntüler ile ses kayıtlarının PGM Data İnceleme Şubesine gönderilerek teknik incelemeye alınacağını belirtti.

Müfettiş Muavini Hoca, soruşturmanın henüz yeni başladığını ve derinleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, ek süre talep etti.

Doktor kontrolünden geçirilecek

Zanlının avukatı Süleyman Dolmacı ise gönüllü ifadeler hakkında bazı sorular yöneltti.

Dolmacı, üçüncü gönüllü ifadenin içeriğini öğrenmek istedi ve tüm ifadelerin gönüllü olmadığı iddiasında bulundu.

Polis, üçüncü ifadenin zanlının evinde bulunan mermi ve şarjörle ilgili olduğunu, diğer iki ifadenin rüşvet iddialarına dair olduğunu belirtti.

Dolmacı, talep edilen bir günlük ek süreye itirazlarının olmadığını, ancak müvekkilinin kronik böbrek hastası olduğunu belirterek doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın gerektirdiği bir günlük ek süreyi onayladı. Ayrıca zanlının doktor kontrolünden geçirilmesine de emir verdi.

