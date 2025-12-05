Ofise kilitledi

Kiraladığı evden çıkan öğrencinin depozitosuna el koyan, polise gideceğini söylemesi üzerine ofise kilitleyen emlakçı L.K. şikayet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlı teminatla serbest kalırken, hem öğrencinin çektiği video kayıtlarında hem iş yerine ait güvenlik kameralarında zanlının K.D.’yi zorla alıkoyduğunun ve ofise kilitlediğinin görüldüğü açıklandı.

Polis, olayın 3 Aralık günü saat 12.15 raddelerinde Terminal Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir emlak ofisinde meydana geldiğini söyledi. Polis, kiralamış olduğu daireden ayrılacak olan 26 yaşındaki öğrenci K.D.’nin depozitosunu almak amacıyla emlak ofisine gittiğini, zanlı L.K.’nin ise elektrik ve su borcu bulunduğu gerekçesiyle depozitonun verilmeyeceğini beyan ettiğini belirtti.

Polis memuru; K.D.’nin polise başvuracağını söylemesi üzerine zanlının emlak ofisinin kapısını kilitleyip çıkışını engellediğini, zorla alıkoyduğunu ve iterek darp ettiğini aktardı.

Polis memuru; şikayet üzerine başlatılan soruşturmada emlak ofisine ait kamera görüntülerinin incelendiğini; K.D.’nin depozito talebi üzerine zanlı ile tartıştığını, ayrılmak istediği esnada zanlının kapıyı kapatarak onu içeride tuttuğunu belirtti.

Polis, K.D.’nin cep telefonu ile görüntü almaya başladığı sırada zanlının 5 dakika sonra kapıyı açtığını ve K.D.’nin ofisten ayrıldığını söyledi. Olay anına ilişkin kamera görüntülerinin temin edildiğini, K.D.’den yazılı şikayetçi ifadesinin alındığını ve doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporunun dosyaya eklendiğini söyledi.

Polis memuru; ayrıca emlak ofisine ait kamera kayıtlarının incelenmesi için Lefkoşa Kaza Mahkemesi yargıcına başvurularak bilişim emri temin edileceğini ve görüntülerin PGM Data İnceleme Şubesine gönderileceğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Zanlının askıda veya benzeri bir sabıkasının bulunmadığını belirten polis, uygun teminat talebinde bulundu.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

