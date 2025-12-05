Sürekli zam var

Ömer KADİROĞLU

Kasım ayı enflasyonunun 0,81 olarak açıklanması, vatandaşlar arasında tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar açıklanan rakamın günlük alışverişte yaşadıkları fiyat artışlarını yansıtmadığını belirterek, hayat pahalılığının çok daha yüksek olduğunu söyledi. Marketlerde ürün fiyatlarının sürekli yükseldiğini söyleyen vatandaşlar, açıklanan yüzde 1’in altındaki enflasyon oranını inandırıcı bulmadıklarını dile getirdi.

Ne dediler…?

Ahmet Özmenek

“Kasım ayı enflasyonunda hayat pahalılığının yüzde 1’in altında çıkması inandırıcı değildir. İnsanın bu açıklamaya gülesi geliyor. İnsanların günlük ihtiyaçları yeniden değerlendirilip hayat pahalılığının saptanması lazım. Piyango biletini herkes almaz; o nedenle paketten onların çıkması ve temel ihtiyaçların pakete girmesi lazım. Alışverişlerde her geçen gün aldıklarımız daha pahalı oluyor. Bazen bir saat sonrasında bile fiyatlar değişirken, bu açıklama pek inandırıcı gelmedi.”

Atilla Kaçar

“Kasım ayı hayat pahalılığının yüzde 1’in altında olduğuna kimse inanmaz. Öyle bir açıklama yapıldı ki inandırıcı gelmiyor. Markete her girdiğimizde farklı fiyat görüyoruz. Gidişat hiç iyi değil. Bence Kasım ayı hayat pahalılığı yüzde 10’un üzerindedir.”

Edip Kılıç

“Kasım ayı enflasyonunda hayat pahalılığının yüzde 1’in altında açıklanması çok garip. Her şey o kadar pahalı ki bu açıklanan rakam inandırıcı değildir. Bence hayat pahalılığı yüzde 10 veya üzeridir; ancak yüzde 1’in altında açıkladılar. Alışverişe her geldiğimizde daha yüksek fiyatlarla marketlerde karşılaşırken, yüzde 1’in altında açıklanan enflasyon inandırıcı değildir.”

Meryem Aktuna

“Hayat pahalılığının yüzde 1’in altında açıklanması inandırıcı değildir. Hayat pahalılığını piyango biletine göre mi belirlerler? Hayat pahalılığı yüksektir ama yüzde bir asla değildir. Alışverişe her geldiğimizde yüzde 100’ün üzerinde artışlarla karşılaşırken, bu açıklanan rakam inandırıcı değildir.”

Şendil Beşiktaş

“Açıklanan hayat pahalılığı rakamı inandırıcı değildir. Geçen sene 50 liraya aldığımız tuzot bu yıl 110 lira olurken, bunlar resmen bizimle dalga geçiyor. Piyasada sürekli olarak yüzde yüz artışlar yaşanırken, yüzde 1’in altında enflasyon rakamı, bizlerle dalga geçtiklerini gösteriyor.”

Özden Peyker

“Yüzde 1’in altında hayat pahalılığı belirleyenler herhalde hesapları başka yerde yaparlar. Bu işler öyle baştan savma olmaz. Markete her gittiğimizde daha yüksek rakamlarla karşılaşıyorken, yüzde 1’in altında rakam açıklayanlar yalan söylüyor. Kimi kandırıyorlar? Piyasada herkes kendi kafasına göre istediği fiyata satıyor; siyasiler de sadece kendi koltuklarını düşünüyorlar.”

Rıza Akınsel

“Hayat pahalılığının yüzde 1’in altında açıklanması doğruyu yansıtmıyor. Bu pahalılıkta, bu açıklama yalan dolandır. Düzgün iş yapmaları gerekiyor. Piyasada aylık yüzde 50 ile 100 arası artış yaşanırken, bu enflasyon rakamı doğruyu yansıtmıyor. Piyango bileti ile gıdanın ne alakası var da hayat pahalılığı belirlenirken bunu baz alıyorlar?”

Zekiye Torunlar

“Her şeyin fiyatı her gün artarken, hayat pahalılığının yüzde 1’in altında çıkması inandırıcı gelmiyor. Hayat pahalılığı bence yüzde 10’un üzerindedir. Piyasa her gün artıyor ve genelde yüzde 20 üzerinde artış yaşanıyor; ama hayat pahalılığı da yüzde 1’in altında açıklanıyor.”

Avni Bolat

“Hayat pahalılığının yüzde 1’in altında açıklanması bana inandırıcı gelmiyor. Ben her hafta markete geliyorum ve her geldiğimde farklı fiyatla karşılaşıyorum. Bu durumda, yüzde 3 olması gereken hayat pahalılığı yüzde 1 bile değil. 640 liraya aldığım et, dövizin yerinde saymasına rağmen üç ayda bin liraya çıktı; nasıl yüzde 1?”

Teyfik Cengiz Kastanbollu

“Hayat pahalılığının yüzde 1’in altında açıklanması inandırıcı değildir. 110 liralık bolibif 160 lira oldu. Ben yüzde 50-60 artış görürken, o yüzde 1’in altında hayat pahalılığı açıklayan herhalde rüya görür. Şaka gibi bir durum ve insanlarla alay ediyorlar. Bu açıklanan rakam inandırıcı değildir. Ya şaka yaparlar, ya dalga geçerler, ya da bu dünyada yaşamazlar diye düşünüyorum.”