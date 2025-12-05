Fiyatı 25 liraya düştü

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’nın otobüs terminalinde her perşembe günü kurulan pazarda dün bazı sebze ve meyve fiyatlarının ucuzladığı görüldü. Patatesin kilosu 25 liraya kadar düşerken, en çok talep edilen ürün oldu. Yeşilliklerin çoğu, domates 50 liradan satıldı, kereviz 70, marul 60 liradan alıcı beledi. En pahalı ürün mantar oldu ve 200 liradan satışa sunuldu.
Biber ve taze fasulye 150 lira, üzüm çeşitleri de 150 liradan satıldı.
Bazı sebze ve meyve fiyatları
Biber: 150 TL
Fasulye: 150 TL
Salatalık: 40 TL
Patlıcan: 70 TL
Portakal: 80 TL
Limon: 50 TL
Patates: 25 TL
Mantar: 200 TL
Üzüm: 150 TL
Kereviz: 70 TL
Brokoli: 70 TL
Lahana: 50 TL
Soğan: 60 TL
Domates: 50 TL
Sarımsak: 100 TL
Pancar: 70 TL
Tere: 50 TL
Marul: 60 TL
Pazı: 50 TL
Maydanoz: 50 TL
Nar: 70 TL
Elma: 100 TL
Hurma: 150 TL
Avokado: 100 TLGüncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025, 09:56