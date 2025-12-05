Fiyatı 25 liraya düştü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın otobüs terminalinde her perşembe günü kurulan pazarda dün bazı sebze ve meyve fiyatlarının ucuzladığı görüldü. Patatesin kilosu 25 liraya kadar düşerken, en çok talep edilen ürün oldu. Yeşilliklerin çoğu, domates 50 liradan satıldı, kereviz 70, marul 60 liradan alıcı beledi. En pahalı ürün mantar oldu ve 200 liradan satışa sunuldu.

Biber ve taze fasulye 150 lira, üzüm çeşitleri de 150 liradan satıldı.

Bazı sebze ve meyve fiyatları

Biber: 150 TL

Fasulye: 150 TL

Salatalık: 40 TL

Patlıcan: 70 TL

Portakal: 80 TL

Limon: 50 TL

Patates: 25 TL

Mantar: 200 TL

Üzüm: 150 TL

Kereviz: 70 TL

Brokoli: 70 TL

Lahana: 50 TL

Soğan: 60 TL

Domates: 50 TL

Sarımsak: 100 TL

Pancar: 70 TL

Tere: 50 TL

Marul: 60 TL

Pazı: 50 TL

Maydanoz: 50 TL

Nar: 70 TL

Elma: 100 TL

Hurma: 150 TL

Avokado: 100 TL

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025, 09:56