23 bin Sterlin kayıp

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir firmada müdür olarak çalışan H.K., şirket adına yurt dışından araç ithal eden galerilerden tahsil ettiği nakliye ücretlerini şirkete teslim etmeyerek çaldığı iddia edildi. Yaklaşık bir buçuk milyon liralık vurgun iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında polise giderek teslim olan zanlı, ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Emin Coşkun, zanlı H.K.’nin 20 Ağustos 2025 ile 3 Nisan 2026 tarihleri arasında Gazimağusa’da müdür olarak görev yaptığı şirket adına hareket ettiğini söyledi.

Polis, zanlının görev yaptığı süre içerisinde yurt dışından araç ithal eden galerilerden şirket adına tahsil ettiği toplam 23 bin 15 sterlin tutarındaki nakliye ücretini şirkete teslim etmeyerek sirkat ettiğini belirtti. Polis memuru, olayın şirket yetkilileri tarafından fark edilmesinin ardından 13 Temmuz 2026 tarihinde polise resmi şikâyette bulunulduğunu ifade etti.

Soruşturmanın başlatılmasının ardından zanlının önceki gün kendi isteğiyle polis karakoluna giderek teslim olduğunu kaydeden Coşkun, H.K.’nin tutuklanarak soruşturma kapsamına alındığını söyledi.

Polis, meselenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu, olayla ilgili alınması gereken çok sayıda ifade bulunduğunu, şirket kayıtları ile mali evrakların inceleneceğini ve tahsil edilen paranın akıbetine ilişkin araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için zanlının tutuklu kalmasını talep eden polis, mahkemeden ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme; soruşturmanın devam ettiği, alınacak ifadeler ve yürütülecek tahkikat bulunduğu gerekçesiyle zanlı H.K.’nin 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.