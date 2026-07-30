Kameralar inceleniyor

Lefkoşa’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüsüyle çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan F.C.D., soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlının soruşturmanın selameti açısından 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu süre içerisinde kameraların inceleneceği, ifadeler alınacağı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında zanlının, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde yönetimindeki yolcu minibüsüyle doğu istikametine doğru seyrettiği sırada İhsan Güven Sokak kavşağına yaklaştığında dikkatsizliği sonucu, o esnada yolu güney istikametinden kuzey istikametine doğru yaya olarak geçmeye çalışan Mediha Yücel’e çarptığını söyledi.

Polis, kazada ağır yaralanan yayanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, burada yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını belirtti. Kazanın ardından sürücünün tutuklandığını ifade eden polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ile incelenecek kamera görüntülerinin bulunduğunu kaydederek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

