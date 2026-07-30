Hasan Düzgen gözyaşlarıyla uğurlandı

Boğazköy'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 39 yaşındaki, iki çocuk babası Hasan Düzgen, bugün Ağırdağ köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Düzgen için Ağırdağ Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Düzgen, sevenlerinin gözyaşları arasında Ağırdağ Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Düzgen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



