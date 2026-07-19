3 ay direndi

Yeni Ercan Havalimanı yolunda geçen nisan ayında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 44 yaşındaki elektrikli scooter sürücüsü Serkan Şahin, yaklaşık üç aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Paşaköy sakini Şahin’in zamansız vefatı sevenlerini üzdü.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre kaza, 24 Nisan tarihinde saat 08.00 sıralarında yeni Ercan Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi.

Faruk Balıcak (E-36), yönetimindeki RP 311 plakalı salon araçla güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Teknofest Çemberi'ne geldiğinde, sağından çember içerisinde seyreden araçlara geçiş önceliği vermeden çembere giriş yaptı.

Bu sırada çember içerisinde seyreden Serkan Şahin'in önünü tıkayan araç scooterle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Şahin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle Genel Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.

Daha sonra Kolan Hastanesi'ne sevk edilen Serkan Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.