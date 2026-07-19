Uyanık kurye

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen “Tayfun Operasyonu”nda, 3 kilo 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle yakalanan Pakistan uyruklu 26 yaşındaki M.S. mahkemeye çıkarıldı. Paket servis elemanı olarak çalışan zanlının ifadesinde uyuşturucu sattığını itiraf ettiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 17 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik Şube’ye, Lefkoşa’da yaşayan zanlının uyuşturucu madde tasarruf ettiği ve sattığı yönünde bilgi ulaştığını söyledi.

Polis, aynı gün düzenlenen operasyon kapsamında zanlının Ortaköy’de araçla seyir halinde tespit edildiğini belirtti. Ekipleri fark eden zanlının kaçmaya çalıştığını kaydeden polis, makul güç kullanılarak tutuklandığını ifade etti.

Vakumlu paketlerde sakladı

Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada herhangi bir suç unsuru bulunmadığını belirten polis, ardından zanlının evinde yapılan aramada yatak odasında vakumlu paketler içerisinde toplam 3 kilogram 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek itirafta bulunduğunu ve söz konusu uyuşturucuyu 15 Temmuz’da bir şahsın yönlendirmesiyle aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının 7 Temmuz tarihinde 89 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi yine aynı şahsın yönlendirmesiyle temin ettiğini, 5 gramını kullandığını, kalan 84 gramı ise Lefkoşa’da çeşitli konumlara bıraktığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderileceğini, muhafaza altına alınan paketlerin ise PGM Parmak İzleri Şubesi tarafından inceleneceğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranmakta olan şahıslar bulunduğunu, alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.