Ağaçlar zarar gördü

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halindeyken alev alan bir araç tamamen yanarken, yangının yol kenarındaki kuru otlara sıçraması sonucu yaklaşık bir dönümlük alan ile 3 çam ağacı da zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre yangın, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. LZ 681 plakalı salon araçta, seyir halindeyken elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, yangın yol kenarındaki kuru otlara da sıçradı. Yangında yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki maki bitki örtüsü, kuru otlar ve 3 çam ağacı yanarak zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye Ekipleri, hem araçtaki hem de çevredeki yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Olayda yaralanma yaşanmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.