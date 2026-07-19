465 sürücü rapor edildi

Ülke genelinde önceki gün polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 919 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 465 sürücü rapor edilirken, 45 araç trafikten men edildi. Denetimlerde en sık karşılaşılan ihlal, hız sınırının aşılması oldu.

Denetimler kapsamında ülke genelinde toplam 2 bin 919 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde toplam 465 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde ayrıca çeşitli eksiklikleri bulunan 45 araç da trafikten men edildi.

Denetimlerde en sık karşılaşılan ihlal, hız sınırının aşılması oldu. Toplam 136 sürücünün yasal hız sınırının üzerinde araç kullandığı tespit edilerek rapor edildi. Bunun yanında 16 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanırken yakalandı.

Kontrollerde ayrıca 4 sürücünün sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullandığı, 10 sürücünün ise sigortasız araç kullandığı belirlendi. Polis ekipleri, 12 muayenesiz araç ile 40 seyrüsefer ruhsatsız aracın da trafikte seyretmesine izin vermedi.

Denetimlerde sürüş sırasında cep telefonu kullanan 4 sürücü ile emniyet kemeri takmadan araç kullanan 10 sürücü hakkında da yasal işlem yapıldı. Ayrıca 1 sürücü tehlikeli araç kullanmaktan, 4 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamaktan rapor edildi.

Elektrikli scooter kullanımına yönelik denetimlerde ise kurallara uymadığı belirlenen 32 kişi hakkında işlem başlatıldı. Motosiklet denetimlerinde de koruyucu başlık takmadan araç kullandığı tespit edilen 7 sürücü rapor edildi.

Bunların yanı sıra, çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 189 sürücü de "diğer trafik suçları" kapsamında rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.



