Mucize gibi

Lefkoşa-Güzelyurt tek şeritli ana yolunun Zümrütköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç telefon hatlarına ait rögar kapağına ve köprü taşlarına çarptıktan sonra takla atarak dere yatağına düştü. Hurdaya dönen araçta sıkışan 18 yaşındaki sürücü yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Polisin verdiği bilgiye göre kaza, 18 Temmuz günü öğle saatlerinde Lefkoşa-Güzelyurt tek şeritli ana yolunun Zümrütköy mevkiinde meydana geldi.

Doğukan Kızılyürek yönetimindeki PF 862 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği nedeniyle sola meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç yolun kuzey kısmından çıkarak ilk olarak telefon hatlarına ait rögar kapağına çarptı. Savrulan araç daha sonra Zümrütköy Köprüsü'nün taş korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, köprüden dere yatağına savruldu.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Doğukan Kızılyürek'in hastanedeki tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Kaza sonrası dere yatağına düşen araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak inceleme yapıldı.

Polis, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturmasını sürdürüyor.

