4 gün daha tutuklu

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde üretim müdürü olarak çalıştığı dönemde şirkete ait paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Sinan Ceylan hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının, şirket adına alınan paraları evrakları sahteleyerek, çaldığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde üretim müdürü olarak çalışan zanlı Sinan Ceylan’ın 2023-2024 tarihleri arasında şirket adına alınan malzeme ve montaj ücretlerini muhasebeye yatırmadığını, ilgili makbuz ve evrakların üzerinde değişiklikler yaparak, sahtelediğini belirtti.

Polis, zanlının sahte evrakları şirket muhasebesine vererek, 24 bin 140 TL, 600 Euro ve 5 bin 850 Sterlin parayı çaldığını söyledi.

Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını, faturaların, makbuzların ve fişlerin emare alındığını ve incelemesinin sürdüğünü dile getirdi.

Polis, zanlıdan izahat istendiğini ancak herhangi bir açıklama yapmadığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, 7-8 kişiden ifade alacaklarını söyledi.

Polis, zanlının suç ortaklarının olup olmadığını araştıracaklarını, cep telefonuyla bilgisayarının inceleneceğini belirterek, 4 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.