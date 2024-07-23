MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kıbrıs Türk Devleti yakında Tanınacaktır!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs’ın yalnızca bir ada olmadığını, Türk milletinin varoluş anıtı olduğunu vurguladı.

Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıldönümünde Kıbrıs Türk halkıyla kucaklaşmanın milli bir heyecan yarattığını belirtti. “Kıbrıs Türklüğünün zulümden kurtuluş gününde soydaşlarımızla birlikte olmaktan şahsım adına büyük bir memnuniyet duyduğumu açıklamak boynumun borcudur. Kıbrıs Türk milletinin kardeşlik anıtıdır” diye konuştu.

Kıbrıs’ın bölgenin kilit taşı olduğunu ifade eden Bahçeli, Kıbrıs Türklüğünün egemenlik haklarını yok sayan tacizlerin bitmediğini söyledi. “Kıbrıs’ta barış tesisinden ödü kopanlar vardır ve bunların oyunları kesintisiz şekilde sahne almakta. Girit’te ne yapıldı ise Kıbrıs’ta da aynısı planlandı. 50 yıl önceki Türkiye müdahalesi olmasa Gazze’deki felaketlerin aynısı ile karşılaşılırdı” dedi.

Bahçeli, bebeklere, kadınlara ve soydaşlara yapılan saldırıları unutmadıklarını belirterek, “Askeri çıkarma, Kıbrıs Türklerinin hürriyetini, can ve mal güvenliğini esas almıştır. Yakıp yıkan EOKA çetelerine karşı Türkler gelerek soydaşlarına hayat vermiştir. Osmanlı şamarı yüzlerine inmiştir” dedi.

Kıbrıs Türk Devleti’nin Tanınması GerekiyorSon olarak Bahçeli, Kıbrıs Türk Devleti’nin tanınmasının şart olduğunu vurguladı. “Kıbrıs Türk Devleti, günü ve saati geldiğinde dünya çapında tanınacaktır. Başkaca alternatif kalmamıştır” diye ekledi.